На Алтае двое подростков попали в больницу после аварии на мотоцикле
В отношении юного водителя составлены административные материалы
29 мая 2026, 23:06, ИА Амител
В Шебалинском районе ранним утром 28 мая произошло ДТП с участием несовершеннолетних. В результате опрокидывания мотоцикла в больницу попали два подростка, сообщили в МВД Республики Алтай.
По предварительным данным, авария произошла около 04:30 неподалеку от села Шебалино. За рулем мотоцикла "Рейсер" находился 17-летний житель села Дъектиек. Подросток не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.
В результате ДТП водитель и его 14-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Оба были госпитализированы в Шебалинскую районную больницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе кому принадлежит мотоцикл и каким образом несовершеннолетний оказался за его рулем.
В отношении юного водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством без водительского удостоверения, езду без мотошлемов, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести.
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