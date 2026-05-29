На Алтае двое подростков попали в больницу после аварии на мотоцикле

В отношении юного водителя составлены административные материалы

29 мая 2026, 23:06, ИА Амител

Мотоцикл и место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе ранним утром 28 мая произошло ДТП с участием несовершеннолетних. В результате опрокидывания мотоцикла в больницу попали два подростка, сообщили в МВД Республики Алтай.

По предварительным данным, авария произошла около 04:30 неподалеку от села Шебалино. За рулем мотоцикла "Рейсер" находился 17-летний житель села Дъектиек. Подросток не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

В результате ДТП водитель и его 14-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Оба были госпитализированы в Шебалинскую районную больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе кому принадлежит мотоцикл и каким образом несовершеннолетний оказался за его рулем.

В отношении юного водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством без водительского удостоверения, езду без мотошлемов, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести.