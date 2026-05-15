НОВОСТИПроисшествия

На Алтае подросток хотел впечатлить девушку поездкой на мотоцикле и попал в ДТП

Водитель иномарки также не имел права управления транспортными средствами

15 мая 2026, 10:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Манжероке поздним вечером 13 мая произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии в больницу попали двое подростков.

Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около 22:40. По предварительным данным, 17-летний местный житель, управлявший эндуро-мотоциклом BRZ, не уступил дорогу автомобилю Chery Tiggo T21 под управлением 43-летнего жителя Алтайского края, который имел преимущество в движении. После этого произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП травмы получили сам мотоциклист и его 15-летняя пассажирка. Оба подростка были доставлены в республиканскую больницу.

Во время разбирательства сотрудники полиции установили, что водитель иномарки также не имел права управления транспортными средствами.

В отношении подростка составили административные материалы за управление транспортом без прав, нарушение правил проезда перекрестков и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.

Кроме того, правоохранители решают вопрос о привлечении родителей юноши к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

В отношении водителя Chery Tiggo T21 также возбуждено административное дело за езду без водительского удостоверения.

Подросток на мопеде / Фото: изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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Хотя подростки и могут водить некоторые виды мототранспорта с 16 лет при наличии водительского удостоверения, разрешать им это — опасно и безрассудно
НОВОСТИТранспорт

ДТП дети мотоциклы Республика Алтай
       

Комментарии 7

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Гость

10:58:01 15-05-2026

В этой новости прекрасно всё. Плевали они на все законы и правила.
С таким уровнем беззакония нужно дать правовую оценку необходимости существования этого странного новообразования под названием Республика Алтай, а то может быть присоединить их к АК и всё, в АК законы и то лучше соблюдаются.

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Гость

11:28:56 15-05-2026

Гость (10:58:01 15-05-2026) В этой новости прекрасно всё. Плевали они на все законы и пр... Эк как связал несвязное! Ну давай для ровного счета вопрос о отвоем существовании сюда привяжем.

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гость

11:12:28 15-05-2026

Нужно срочно принимать меры по мотоциклам. Сколько молодёжи гибнет. Родители, подумайте.

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Гость

11:30:03 15-05-2026

гость (11:12:28 15-05-2026) Нужно срочно принимать меры по мотоциклам. Сколько молодёжи ... Что бы родители думали, им тоже прилетать должно за их детишек. Что, в принципе, в данном случае и делают.

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Гость

12:46:41 15-05-2026

гость (11:12:28 15-05-2026) Нужно срочно принимать меры по мотоциклам. Сколько молодёжи ...
Гибнут явно меньше, чем самостоятельно выпиливаются из-за школ. Предлагаете отменить школы?
И вообще, мотоциклы так же как и зацеперство в целом идёт на пользу генофонду - естественный отбор избавляется от самых нежизнеспособных особей

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Гость

11:21:20 15-05-2026

зато сразу видно - дурак.. и не дружить с ним

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Гость

11:49:37 15-05-2026

Воспитывали ребёнка,но как-то ненадлежаще.

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