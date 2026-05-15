На Алтае подросток хотел впечатлить девушку поездкой на мотоцикле и попал в ДТП
Водитель иномарки также не имел права управления транспортными средствами
15 мая 2026, 10:33, ИА Амител
В Манжероке поздним вечером 13 мая произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии в больницу попали двое подростков.
Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около 22:40. По предварительным данным, 17-летний местный житель, управлявший эндуро-мотоциклом BRZ, не уступил дорогу автомобилю Chery Tiggo T21 под управлением 43-летнего жителя Алтайского края, который имел преимущество в движении. После этого произошло столкновение транспортных средств.
В результате ДТП травмы получили сам мотоциклист и его 15-летняя пассажирка. Оба подростка были доставлены в республиканскую больницу.
Во время разбирательства сотрудники полиции установили, что водитель иномарки также не имел права управления транспортными средствами.
В отношении подростка составили административные материалы за управление транспортом без прав, нарушение правил проезда перекрестков и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.
Кроме того, правоохранители решают вопрос о привлечении родителей юноши к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.
В отношении водителя Chery Tiggo T21 также возбуждено административное дело за езду без водительского удостоверения.
10:58:01 15-05-2026
В этой новости прекрасно всё. Плевали они на все законы и правила.
С таким уровнем беззакония нужно дать правовую оценку необходимости существования этого странного новообразования под названием Республика Алтай, а то может быть присоединить их к АК и всё, в АК законы и то лучше соблюдаются.
11:28:56 15-05-2026
Гость (10:58:01 15-05-2026) В этой новости прекрасно всё. Плевали они на все законы и пр... Эк как связал несвязное! Ну давай для ровного счета вопрос о отвоем существовании сюда привяжем.
11:12:28 15-05-2026
Нужно срочно принимать меры по мотоциклам. Сколько молодёжи гибнет. Родители, подумайте.
11:30:03 15-05-2026
гость (11:12:28 15-05-2026) Нужно срочно принимать меры по мотоциклам. Сколько молодёжи ... Что бы родители думали, им тоже прилетать должно за их детишек. Что, в принципе, в данном случае и делают.
12:46:41 15-05-2026
гость (11:12:28 15-05-2026) Нужно срочно принимать меры по мотоциклам. Сколько молодёжи ...
Гибнут явно меньше, чем самостоятельно выпиливаются из-за школ. Предлагаете отменить школы?
И вообще, мотоциклы так же как и зацеперство в целом идёт на пользу генофонду - естественный отбор избавляется от самых нежизнеспособных особей
11:21:20 15-05-2026
зато сразу видно - дурак.. и не дружить с ним
11:49:37 15-05-2026
Воспитывали ребёнка,но как-то ненадлежаще.