На Алтае подросток хотел впечатлить девушку поездкой на мотоцикле и попал в ДТП

Водитель иномарки также не имел права управления транспортными средствами

15 мая 2026, 10:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Манжероке поздним вечером 13 мая произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии в больницу попали двое подростков.

Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около 22:40. По предварительным данным, 17-летний местный житель, управлявший эндуро-мотоциклом BRZ, не уступил дорогу автомобилю Chery Tiggo T21 под управлением 43-летнего жителя Алтайского края, который имел преимущество в движении. После этого произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП травмы получили сам мотоциклист и его 15-летняя пассажирка. Оба подростка были доставлены в республиканскую больницу.

Во время разбирательства сотрудники полиции установили, что водитель иномарки также не имел права управления транспортными средствами.

В отношении подростка составили административные материалы за управление транспортом без прав, нарушение правил проезда перекрестков и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.

Кроме того, правоохранители решают вопрос о привлечении родителей юноши к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

В отношении водителя Chery Tiggo T21 также возбуждено административное дело за езду без водительского удостоверения.