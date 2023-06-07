Барнаулец с голой пятой точкой прогулялся по улице
Пользователи социальных сетей заметили его на Пионеров
07 июня 2023, 19:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле очевидцы заметили мужчину, охлаждающегося очень экстравагантным образом. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Горожане встретили на улице человека, разгуливающего по улице в спецовке охраны и без штанов.
Как и почему мужчина в возрасте решил выйти на прогулку в таком виде, неизвестно.
Некоторые комментаторы предположили, что так на него повлиял тепловой удар.
20:17:50 07-06-2023
Жарко ж.
07:29:46 08-06-2023
Охрана Нового Рынка - нам нечего скрывать!
09:50:42 08-06-2023
Почему только пятой точки? А первая одета?