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Барнаулец с голой пятой точкой прогулялся по улице

Пользователи социальных сетей заметили его на Пионеров

07 июня 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле очевидцы заметили мужчину, охлаждающегося очень экстравагантным образом. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Горожане встретили на улице человека, разгуливающего по улице в спецовке охраны и без штанов.

Как и почему мужчина в возрасте решил выйти на прогулку в таком виде, неизвестно.

Некоторые комментаторы предположили, что так на него повлиял тепловой удар.

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

20:17:50 07-06-2023

Жарко ж.

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Гость

07:29:46 08-06-2023

Охрана Нового Рынка - нам нечего скрывать!

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Гость

09:50:42 08-06-2023

Почему только пятой точки? А первая одета?

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