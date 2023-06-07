Барнаулец с голой пятой точкой прогулялся по улице

Пользователи социальных сетей заметили его на Пионеров

07 июня 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле очевидцы заметили мужчину, охлаждающегося очень экстравагантным образом. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Горожане встретили на улице человека, разгуливающего по улице в спецовке охраны и без штанов.

Как и почему мужчина в возрасте решил выйти на прогулку в таком виде, неизвестно.

Некоторые комментаторы предположили, что так на него повлиял тепловой удар.