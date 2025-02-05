НОВОСТИОбщество

Трактористу предлагают 300. Топ вакансий на Алтае с самыми высокими зарплатами

В крае ищут тысячу специалистов с зарплатой 200 тысяч рублей и выше

05 февраля 2025, 12:10, ИА Амител

Трактор в поле / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Трактор в поле / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае ищут двух специалистов с зарплатой 300 тысяч рублей. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии в январе – феврале 2025 года и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее финансово выгодные условия.

"На начало 2025 года в Алтайском крае была открыта тысяча вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения: средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 58,9 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

Чаще всего высокую зарплату предлагают курьерам (32% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), водителям (16%), машинистам (6%), менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами (5%).

Топ-5 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в январе – феврале 2025 года:

Компании, которые готовы платить 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям:

  • "Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (23%);
  • "Услуги для бизнеса" (19%);
  • "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (8%);
  • "Автомобильный бизнес" (4%);
  • "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" (2%).

Ранее в Барнауле искали машиниста тепловоза/электровоза без опыта, но с желанием. Предлагали зарплату от 150 тысяч до 170 тысяч рублей.

Няня / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На Алтае ищут "Мэри Поппинс" для двух детей за 200 тысяч рублей. Топ "дорогих" вакансий

В список самых высокооплачиваемых попали специалисты с заработком от 100 тысяч
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа вакансии

Комментарии 18

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Леха

12:26:59 05-02-2025

Зачем эти сказки..

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Гость

12:37:12 05-02-2025

Где-то лежало у меня удостоверение тракториста,надо поискать что-ли?!!!

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Гость

12:40:22 05-02-2025

Гость (12:37:12 05-02-2025) Где-то лежало у меня удостоверение тракториста,надо поискать... За 30)) ищи)) за 300 можешь даже ничего не искать, ничего нет подобного.

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Александр

14:00:23 05-02-2025

Гость (12:40:22 05-02-2025) За 30)) ищи)) за 300 можешь даже ничего не искать, ничего не... Так это 300 тыс.рублей за год и без выходных

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Гость

12:54:30 05-02-2025

Очередные сказочники...

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Гость

18:24:26 06-02-2025

Гость (12:54:30 05-02-2025) Очередные сказочники...... Хз. Но у меня знакомый тракторист в тай на месяц уехал с женой.

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Элен без ребят

13:03:27 05-02-2025

шутки за 300?

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Я

13:34:05 05-02-2025

Да курьерам предлагают такие зарплаты,но сколько и как надо работать,чтобы столько заработать!!

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Гость

14:02:12 05-02-2025

В заголовке не просто так написали 300 именно для тракториста )) такое число вообще нельзя произносить вслух )

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Витя

15:00:58 05-02-2025

Особенно до 200 ,может от 20 до 200

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Сварной

15:15:47 05-02-2025

Капец завтра придётся искать генеральных директоров, все в трактористы уйдут

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User

17:09:17 05-02-2025

Вот хоть раз бы сказали правду, к примеру в городскую больницу требуется ; уборщица, водитель, электрик,и .т.д. зарплата 20- 30 т.р. в колледж такой то, з.п. такая то , а то говорить про 300 тысяч все могут вот только нет таких вакансий.

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Значит в инфляцию в 9.52%

18:11:37 05-02-2025

Верите...а то что тракторист- олигарх нет??????? Инагенты проклятые))))

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Гость

10:31:33 06-02-2025

хочу в трактористы! им и девушки ласки дарят, и зарплата высокая!

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Musik

10:49:22 06-02-2025

Гость (10:31:33 06-02-2025) хочу в трактористы! им и девушки ласки дарят, и зарплата выс... доярки.

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Гость

13:56:01 06-02-2025

Musik (10:49:22 06-02-2025) доярки.... Какая разница кто, за 300....

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Евгений

10:41:30 06-02-2025

Возможно речь идёт, вахтовым методом. На вахте 250 на руки выходит.

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Эдуард

10:55:51 06-02-2025

Сейчас тракторист это пилот самолёта! Всех не возьмут! Он и тракторист и агроном! Вся техника с мониторами и навигация . Стоит по несколько десятков миллионов,ответственность колоссальная. Потому и зарплата такая. Это не Беларусь или т4, не сзп!

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