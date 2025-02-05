В крае ищут тысячу специалистов с зарплатой 200 тысяч рублей и выше

05 февраля 2025, 12:10, ИА Амител

Трактор в поле / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае ищут двух специалистов с зарплатой 300 тысяч рублей. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии в январе – феврале 2025 года и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее финансово выгодные условия.

"На начало 2025 года в Алтайском крае была открыта тысяча вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения: средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 58,9 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

Чаще всего высокую зарплату предлагают курьерам (32% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), водителям (16%), машинистам (6%), менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами (5%).

Топ-5 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в январе – феврале 2025 года:

Компании, которые готовы платить 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям:

"Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (23%);

"Услуги для бизнеса" (19%);

"Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (8%);

"Автомобильный бизнес" (4%);

"Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" (2%).

Ранее в Барнауле искали машиниста тепловоза/электровоза без опыта, но с желанием. Предлагали зарплату от 150 тысяч до 170 тысяч рублей.