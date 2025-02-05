Трактористу предлагают 300. Топ вакансий на Алтае с самыми высокими зарплатами
В крае ищут тысячу специалистов с зарплатой 200 тысяч рублей и выше
05 февраля 2025, 12:10, ИА Амител
В Алтайском крае ищут двух специалистов с зарплатой 300 тысяч рублей. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали вакансии в январе – феврале 2025 года и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее финансово выгодные условия.
"На начало 2025 года в Алтайском крае была открыта тысяча вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения: средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам декабря 58,9 тыс. рублей", – говорится в исследовании.
Чаще всего высокую зарплату предлагают курьерам (32% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), водителям (16%), машинистам (6%), менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами (5%).
Топ-5 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в январе – феврале 2025 года:
- операционный директор – от 300 000 рублей на руки;
- начальник архивного отдела – от 214 000 до 255 000 рублей на руки;
- специалист по логистике – до 200 000 рублей на руки;
- менеджер по продажам – до 200 000 рублей на руки;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – от 150 000 до 350 000 рублей на руки.
Компании, которые готовы платить 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям:
- "Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (23%);
- "Услуги для бизнеса" (19%);
- "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" (8%);
- "Автомобильный бизнес" (4%);
- "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие" (2%).
Ранее в Барнауле искали машиниста тепловоза/электровоза без опыта, но с желанием. Предлагали зарплату от 150 тысяч до 170 тысяч рублей.
12:26:59 05-02-2025
Зачем эти сказки..
12:37:12 05-02-2025
Где-то лежало у меня удостоверение тракториста,надо поискать что-ли?!!!
12:40:22 05-02-2025
Гость (12:37:12 05-02-2025) Где-то лежало у меня удостоверение тракториста,надо поискать... За 30)) ищи)) за 300 можешь даже ничего не искать, ничего нет подобного.
14:00:23 05-02-2025
Гость (12:40:22 05-02-2025) За 30)) ищи)) за 300 можешь даже ничего не искать, ничего не... Так это 300 тыс.рублей за год и без выходных
12:54:30 05-02-2025
Очередные сказочники...
18:24:26 06-02-2025
Гость (12:54:30 05-02-2025) Очередные сказочники...... Хз. Но у меня знакомый тракторист в тай на месяц уехал с женой.
13:03:27 05-02-2025
шутки за 300?
13:34:05 05-02-2025
Да курьерам предлагают такие зарплаты,но сколько и как надо работать,чтобы столько заработать!!
14:02:12 05-02-2025
В заголовке не просто так написали 300 именно для тракториста )) такое число вообще нельзя произносить вслух )
15:00:58 05-02-2025
Особенно до 200 ,может от 20 до 200
15:15:47 05-02-2025
Капец завтра придётся искать генеральных директоров, все в трактористы уйдут
17:09:17 05-02-2025
Вот хоть раз бы сказали правду, к примеру в городскую больницу требуется ; уборщица, водитель, электрик,и .т.д. зарплата 20- 30 т.р. в колледж такой то, з.п. такая то , а то говорить про 300 тысяч все могут вот только нет таких вакансий.
18:11:37 05-02-2025
Верите...а то что тракторист- олигарх нет??????? Инагенты проклятые))))
10:31:33 06-02-2025
хочу в трактористы! им и девушки ласки дарят, и зарплата высокая!
10:49:22 06-02-2025
Гость (10:31:33 06-02-2025) хочу в трактористы! им и девушки ласки дарят, и зарплата выс... доярки.
13:56:01 06-02-2025
Musik (10:49:22 06-02-2025) доярки.... Какая разница кто, за 300....
10:41:30 06-02-2025
Возможно речь идёт, вахтовым методом. На вахте 250 на руки выходит.
10:55:51 06-02-2025
Сейчас тракторист это пилот самолёта! Всех не возьмут! Он и тракторист и агроном! Вся техника с мониторами и навигация . Стоит по несколько десятков миллионов,ответственность колоссальная. Потому и зарплата такая. Это не Беларусь или т4, не сзп!