На Алтае ищут "приколистку", расплатившуюся в магазине фальшивой пятитысячной купюрой

Неизвестной покупательнице грозит до двух лет лишения свободы

16 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении неизвестной женщины, которая расплатилась в магазине билетом "банка приколов", сообщает региональное МВД.

Как пояснила кассир, покупательница подала ей выцветшую купюру, поэтому она сразу не обратила внимания на фальшивку, после чего отдала сдачу.

"Обнаружив, что купюра фальшивая, женщина сразу позвонила директору магазина и сообщила об этом. Оперативники устанавливают личность злоумышленницы", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Неизвестной покупательнице грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Бийске мужчина не смог рассчитаться за булку билетом "банка приколов" и убежал.