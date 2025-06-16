НОВОСТИПроисшествия

На Алтае ищут "приколистку", расплатившуюся в магазине фальшивой пятитысячной купюрой

Неизвестной покупательнице грозит до двух лет лишения свободы

16 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении неизвестной женщины, которая расплатилась в магазине билетом "банка приколов", сообщает региональное МВД.

Как пояснила кассир, покупательница подала ей выцветшую купюру, поэтому она сразу не обратила внимания на фальшивку, после чего отдала сдачу.

"Обнаружив, что купюра фальшивая, женщина сразу позвонила директору магазина и сообщила об этом. Оперативники устанавливают личность злоумышленницы", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Неизвестной покупательнице грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Бийске мужчина не смог рассчитаться за булку билетом "банка приколов" и убежал.

Заправка автомобиля / Фото: pxhere.com

Бийчанин смог заплатить за бензин деньгами "банка приколов", но не смог далеко уехать

В действия задержанного усмотрели признаки административного правонарушения
НОВОСТИПроисшествия

Криминал Новоалтайск деньги

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:06:58 16-06-2025

Подрыв экономики государства. Два года? Как будто туалетную бумагу стащила из магазина.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:48 16-06-2025

А чё не 10 лет ? Хотя воровать,конечно, не хорошо!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

13:39:35 16-06-2025

А видеосьемка на кассе? Лицо она засветила надо только программу поиска в интернете запустить - седня совершив преступление просто так не скроешься как в 19 веке

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров