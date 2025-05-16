В Алтайском крае число вакансий для пенсионеров выросло на 94%

Предложений для студентов также становится больше, но не настолько

16 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Количество вакансий в Алтайском крае выросло на 55%, следует из данных сервиса "Авито.Работа", который проанализировал рынок труда за первые кварталы текущего и прошлого года. При этом растет число вакансий, подходящих для пенсионеров и студентов.

Увеличились и средние зарплатные предложения для новых сотрудников. Они выросли на 10% и достигли отметки 55,5 тысячи рублей за полный рабочий месяц.

Зарплата растет не так стремительно из-за требований рынка, отмечают эксперты. Теперь соискатели при выборе нового места работы все больше внимания уделяют другим критериям, отметила в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул региональный представитель "Авито.Работы" Ксения Федорова.

"Помимо размера заработной платы, для соискателей важны гибкие условия труда, возможности для профессионального и карьерного развития, комфортные рабочие места, стабильность и надежность компании. В ответ на эти запросы работодатели не только предлагают различные материальные и нематериальные бонусы, но и расширяют границы найма, организуют обучение и переобучение, внедряют новые форматы занятости. В частности, в первом квартале 2025 года количество вакансий с отметкой "подходит для студентов" увеличилось в регионе на 64%, а для пенсионеров – на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – рассказала она.

Также можно говорить о появлении в Алтайском крае тренда на подработку. Такой вид занятости интересен как соискателям, так и работодателям. Временный персонал позволяет компаниям эффективнее закрывать вакансии в условиях нехватки кадров и в периоды повышенного спроса, а сотрудникам – расширить количество источников дохода и с выгодой занять свободное время, накопив, например, на крупную покупку или на путешествие.