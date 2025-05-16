В Алтайском крае число вакансий для пенсионеров выросло на 94%
Предложений для студентов также становится больше, но не настолько
16 мая 2025, 07:00, ИА Амител
Количество вакансий в Алтайском крае выросло на 55%, следует из данных сервиса "Авито.Работа", который проанализировал рынок труда за первые кварталы текущего и прошлого года. При этом растет число вакансий, подходящих для пенсионеров и студентов.
Увеличились и средние зарплатные предложения для новых сотрудников. Они выросли на 10% и достигли отметки 55,5 тысячи рублей за полный рабочий месяц.
Зарплата растет не так стремительно из-за требований рынка, отмечают эксперты. Теперь соискатели при выборе нового места работы все больше внимания уделяют другим критериям, отметила в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул региональный представитель "Авито.Работы" Ксения Федорова.
"Помимо размера заработной платы, для соискателей важны гибкие условия труда, возможности для профессионального и карьерного развития, комфортные рабочие места, стабильность и надежность компании. В ответ на эти запросы работодатели не только предлагают различные материальные и нематериальные бонусы, но и расширяют границы найма, организуют обучение и переобучение, внедряют новые форматы занятости. В частности, в первом квартале 2025 года количество вакансий с отметкой "подходит для студентов" увеличилось в регионе на 64%, а для пенсионеров – на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – рассказала она.
Также можно говорить о появлении в Алтайском крае тренда на подработку. Такой вид занятости интересен как соискателям, так и работодателям. Временный персонал позволяет компаниям эффективнее закрывать вакансии в условиях нехватки кадров и в периоды повышенного спроса, а сотрудникам – расширить количество источников дохода и с выгодой занять свободное время, накопив, например, на крупную покупку или на путешествие.
08:29:42 16-05-2025
на 94% это вместо 2 вакансий техничек стало 4 вакансии 2 технички и 2 сторожа
09:45:59 16-05-2025
Гость (08:29:42 16-05-2025) на 94% это вместо 2 вакансий техничек стало 4 вакансии 2 тех... предположу что нужны зицпредседатели на отсидку по госконтрактам.
или тестировщики класса D наличия фазы на линии методом ощупывания.
09:01:40 16-05-2025
1. "Зарплата растет не так стремительно из-за требований рынка, отмечают эксперты. Теперь соискатели при выборе нового места работы все больше внимания уделяют другим критериям" 2. "Также можно говорить о появлении в Алтайском крае тренда на подработку." Требование "рынка" работать на 3х работах за копейки?
10:25:30 16-05-2025
Отмените дискриминационный закон о "работающих пенсионерах" и вакансии будут заполнены. И гастарбайтеров не надо будет в таком количестве завозить.
11:18:50 16-05-2025
пенсионер работает пока на месте сидит много лет. Если уйдет, то никуда больше не устроится, кроме председатели на отсидку по госконтрактам.
или тестировщики класса D наличия фазы на линии методом ощупывания
08:08:48 17-05-2025
Боже, какое враньё! После 55 никуда не устроишься! Просто пишут, что для студентов и пенсионеров, а по факту отказ.
00:51:54 19-05-2025
Человек работал думая,что уйдёт на пенсию и отдохнёт.А на деле из-за"огромных"пенсий ему приходится дальше горбатится.а отдыхать то когда?на том свете?
08:25:47 19-05-2025
- "Увеличились и средние зарплатные предложения для новых сотрудников. Они выросли на 10% и достигли отметки 55,5 тысячи рублей за полный рабочий месяц."-------------- Врет и не краснеет. Лихие девяностые, многие ради одной записи в трудовой, годами сидели на пеплах своих фабрик и заводов, до лучшей доли. В итоге пенсия, кот наплакал, болезни по всему телу, но в голове сумбур - наш президент лучше всех.
07:48:35 20-05-2025
Гость (08:25:47 19-05-2025) - "Увеличились и средние зарплатные предложения для новых со... вы сидели на пеплах , а виноват президент?,оригинально