На Алтае из-за пожара на пилораме вспыхнуло 900 "квадратов" травы

Пожарным удалось локализовать возгорание

20 мая 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Озерки Тальменского района загорелись дрова, складированные на открытой площадке частной пилорамы. Как сообщает МЧС Алтайского края, спасателям удалось локализовать пожар.

"Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров, пожарным МЧС России также пришлось тушить загоревшуюся вокруг очага траву (около 900 квадратных метров)", – рассказали спасатели.

Обошлось без пострадавших. На месте работает пять пожарных расчетов, 15 человек личного состава.

Причина и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее на Алтае спасатели лишились машины в ходе тушения лесного пожара.