На Алтае спасатели лишились машины в ходе тушения лесного пожара

Одного из сотрудников доставили в больницу

18 мая 2025, 12:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

В Алтайском крае во время лесного пожара в селе Ключи загорелся автомобиль спасателей, пишет "Инцидент Барнаул". Водитель не пострадал, одного сотрудника МЧС доставили в больницу.

Как сообщает администрация Ключевского района, в ходе тушения огня пожарный автомобиль заглох. До эвакуации экипаж продолжал ликвидировать подступающий огонь, тем самым обеспечив подход дежурных сил.

"Огнеборцы работают на самых сложных участках, где порой не выдерживает техника. Из-за неисправности и высокой температуры завести или эвакуировать автомобиль было невозможно", – рассказали лесные пожарные.

Дежурные силы эвакуировали водителя и пожарного. Покидая участок, боец МЧС получил травму, его доставили в больницу. Здоровью спасателя ничего не угрожает.

Пожар удалось потушить.

Напомним, за сутки 17 мая в Алтайском крае произошло 32 пожара, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили пять пожаров.