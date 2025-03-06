В крае доля женщин в общей численности населения выше, чем в России и Сибири

06 марта 2025, 10:22, ИА Амител

Женщины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Численность женщин в Алтайском крае на 1 января 2024 года составляла около 1,2 млн человек, сообщает Алтайкрайстат в своих данных, подготовленных к Международному женскому дню.

"Доля женщин в общей численности населения в Российской Федерации – 53,5%. В Сибирском федеральном округе – 54,0%. В Алтайском крае – 54,4%", – говорится в материалах.

Средний возраст женщин в регионе на начало 2024 года составил 43 года. Ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении для женщин – 77,08 года.

По данным выборочного обследования рабочей силы за третий квартал 2024 года, в Алтайском крае были заняты в экономике 467,6 тысячи женщин трудоспособного возраста. Не имели работы или доходного занятия, но активно искали и готовы были приступить – 19,2 тыс. женщин (они классифицируются как безработные).

Среднемесячная начисленная заработная плата женщин в Алтайском крае (по данным за октябрь 2023 года) составляла 41 730 рублей (на 21,6% ниже, чем у мужчин). Женщины-руководители в среднем в месяц зарабатывали 68 605 рублей, специалисты высшего уровня квалификации – 45 825 рублей, специалисты среднего уровня квалификации – 38 770 рублей, неквалифицированные рабочие – 27 331 рубль.

Напомним, на 1 января 2022 года в Алтайском крае проживали 1,05 млн мужчин (это 46,2% в общей численности населения региона, а женщин – 53,8%).