На Алтае к 8 Марта подсчитали женщин и назвали средний возраст их жизни
В крае доля женщин в общей численности населения выше, чем в России и Сибири
06 марта 2025, 10:22, ИА Амител
Численность женщин в Алтайском крае на 1 января 2024 года составляла около 1,2 млн человек, сообщает Алтайкрайстат в своих данных, подготовленных к Международному женскому дню.
"Доля женщин в общей численности населения в Российской Федерации – 53,5%. В Сибирском федеральном округе – 54,0%. В Алтайском крае – 54,4%", – говорится в материалах.
Средний возраст женщин в регионе на начало 2024 года составил 43 года. Ожидаемая продолжительность жизни (число лет) при рождении для женщин – 77,08 года.
По данным выборочного обследования рабочей силы за третий квартал 2024 года, в Алтайском крае были заняты в экономике 467,6 тысячи женщин трудоспособного возраста. Не имели работы или доходного занятия, но активно искали и готовы были приступить – 19,2 тыс. женщин (они классифицируются как безработные).
Среднемесячная начисленная заработная плата женщин в Алтайском крае (по данным за октябрь 2023 года) составляла 41 730 рублей (на 21,6% ниже, чем у мужчин). Женщины-руководители в среднем в месяц зарабатывали 68 605 рублей, специалисты высшего уровня квалификации – 45 825 рублей, специалисты среднего уровня квалификации – 38 770 рублей, неквалифицированные рабочие – 27 331 рубль.
Напомним, на 1 января 2022 года в Алтайском крае проживали 1,05 млн мужчин (это 46,2% в общей численности населения региона, а женщин – 53,8%).
10:30:17 06-03-2025
Я рыбок в аквариуме пересчитал
10:44:01 06-03-2025
Крайстату заняться не чем.. и люди еще и з\п получают за фигню.
10:44:19 06-03-2025
Гость (10:30:17 06-03-2025) Я рыбок в аквариуме пересчитал... Ииии? ну не томите!!!
10:58:00 06-03-2025
Гость (10:44:19 06-03-2025) Ииии? ну не томите!!!... Теперь жду прорыв, рывок, небывалый рост, укрепление и реновацию с модернизацией
11:11:59 06-03-2025
Гость (10:58:00 06-03-2025) Теперь жду прорыв, рывок, небывалый рост, укрепление и ренов... ахах.. держите нас в курсе)))
11:48:31 06-03-2025
Гость (10:44:19 06-03-2025) Ииии? ну не томите!!!... !!!!!!!!!!!!!!! 😄 😄 😄 😄 😄 😄
10:31:11 06-03-2025
Зачем вообще перепись проводят, если всё так просто
10:39:30 06-03-2025
Гость (10:31:11 06-03-2025) Зачем вообще перепись проводят, если всё так просто ... Вы не понимаете, это другое.
10:34:13 06-03-2025
Женщин в крае больше, мужикам раздолье!
10:48:23 06-03-2025
Гость (10:34:13 06-03-2025) Женщин в крае больше, мужикам раздолье!... В чём раздолье-то? Засилье матриархата?
11:15:24 06-03-2025
Гость (10:34:13 06-03-2025) Женщин в крае больше, мужикам раздолье!... 43+, 2/3 безработные. Может даже курящие и алкоголизирующиеся.
11:19:38 06-03-2025
Гость (11:15:24 06-03-2025) 43+, 2/3 безработные. Может даже курящие и алкоголизирующиес... Вам не везёт в личной жизни?
11:19:00 06-03-2025
От 0 до 30 лет женщин меньше, чем мужчин, на 5%.
В возрасте 30–35 лет соотношение мужчин и женщин примерно равно.
После 35 лет число мужчин уменьшается, разница составляет 3%.
После 40 лет — 7%, а после 45 — 11%.
В 50 лет — 13%.
В 55 лет — 21%.
В 65 лет женщин становится в 1,5 раз больше мужчин... по официальной статистике на Алтае женщины живут почти на 13 лет дольше дядек. По неофициальной- больше, чем на 15. Когда ПВ был 55/60- период дожития мужиков -в целом по России, составлял 7 лет , у женщин- 22 года .В благополучных странах разница- порядка 3-х лет
12:13:21 06-03-2025
Не, ну, тут хоть цифры реальные и по зарплате и по возрасту! Уже + крайстату
09:55:50 07-03-2025
Гость (12:13:21 06-03-2025) Не, ну, тут хоть цифры реальные и по зарплате и по возрасту!... ага, по ЗП особенно "реальные", где в 23 году(!)
неквалифицированные рабочие получали 27, 5 тыс?