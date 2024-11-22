Такое исследование провели ко Дню матери

22 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Мать с младенцем / Фото: unsplash.com / Hollie Santos

Алтайкрайстат ко Дню матери, который отмечается 24 ноября (в последнее воскресенье месяца), сообщил, сколько жительниц Алтайского края стали мамами в 2023 году.

"Впервые стали мамами 6299 женщин, второго и третьего ребенка родили 5181 и 3139 женщин соответственно, 1991 – четвертого и последующих детей. Двойни родились у 193 женщин", – рассказали в ведомстве.

Больше всего детей родили женщины в возрасте 25-34 лет – на их долю пришлось 50,7% всех рождений в крае.

В крайстате отметили, что алтайские женщины успешно совмещают работу, семью и воспитание детей. Так, в 2023 году уровень занятости женщин 20-49 лет, имеющих детей в возрасте до 18 лет, составил 85,4%.

По данным на 1 января 2024 года, в Алтайском крае проживает 1,15 млн женщин. Из них 487 тысяч (42,3%) – в возрасте 15-49 лет.