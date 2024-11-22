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На Алтае подсчитали женщин, ставших мамами первый, второй, третий и больше раз

Такое исследование провели ко Дню матери

22 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Мать с младенцем / Фото: unsplash.com / Hollie Santos
Мать с младенцем / Фото: unsplash.com / Hollie Santos

Алтайкрайстат ко Дню матери, который отмечается 24 ноября (в последнее воскресенье месяца), сообщил, сколько жительниц Алтайского края стали мамами в 2023 году.

"Впервые стали мамами 6299 женщин, второго и третьего ребенка родили 5181 и 3139 женщин соответственно, 1991 – четвертого и последующих детей. Двойни родились у 193 женщин", – рассказали в ведомстве.

Больше всего детей родили женщины в возрасте 25-34 лет – на их долю пришлось 50,7% всех рождений в крае.

В крайстате отметили, что алтайские женщины успешно совмещают работу, семью и воспитание детей. Так, в 2023 году уровень занятости женщин 20-49 лет, имеющих детей в возрасте до 18 лет, составил 85,4%.

По данным на 1 января 2024 года, в Алтайском крае проживает 1,15 млн женщин. Из них 487 тысяч (42,3%) – в возрасте 15-49 лет.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью DALL·E

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Комментарии 5

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Александр

18:31:30 22-11-2024

Ещё бы и пап подсчитали... Слабо!

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гость

21:47:57 22-11-2024

Александр (18:31:30 22-11-2024) Ещё бы и пап подсчитали... Слабо!... Сложно с папами, у которого трое детей может оказаться ни одного, а у которого ни одного может оказаться 10 например))

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Musik

22:18:08 22-11-2024

Александр (18:31:30 22-11-2024) Ещё бы и пап подсчитали... Слабо!... Выплат начислят...

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Гость

22:57:29 22-11-2024

а сколько молока дают, посчитали?

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Гость

23:44:06 22-11-2024

И кому легче от этого подсчёта? А что не сказали, каково это совмещать работу и рождение детей в Богом забытом ренионе

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