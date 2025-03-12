На Алтае к алиментщику применяли весь комплекс мер, пока не нашли эффективный способ

Мужчина на следующий день нашел необходимые деньги

12 марта 2025, 16:30, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае после ареста автомобиля мужчина в течение суток погасил задолженность по алиментам, сообщает региональная ФССП.

Житель одного из сел Михайловского района задолжал 345 тыс. рублей в виде алиментов на содержание несовершеннолетних сына и дочери.

"Для понуждения к оплате долга судебные приставы применили комплекс мер принудительного исполнения. В том числе составили акт описи и ареста в отношении корейского автомобиля Hyundai Solaris. Именно эта мера оказалась эффективной", – рассказали в ведомстве.

В результате мужчина на следующий день нашел деньги и погасил задолженность.

Ранее в Барнауле алиментщика заставили потратить "насыщенные дни" на благоустройство города.