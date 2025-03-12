На Алтае к алиментщику применяли весь комплекс мер, пока не нашли эффективный способ
Мужчина на следующий день нашел необходимые деньги
12 марта 2025, 16:30, ИА Амител
В Алтайском крае после ареста автомобиля мужчина в течение суток погасил задолженность по алиментам, сообщает региональная ФССП.
Житель одного из сел Михайловского района задолжал 345 тыс. рублей в виде алиментов на содержание несовершеннолетних сына и дочери.
"Для понуждения к оплате долга судебные приставы применили комплекс мер принудительного исполнения. В том числе составили акт описи и ареста в отношении корейского автомобиля Hyundai Solaris. Именно эта мера оказалась эффективной", – рассказали в ведомстве.
В результате мужчина на следующий день нашел деньги и погасил задолженность.
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