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На Алтае к алиментщику применяли весь комплекс мер, пока не нашли эффективный способ

Мужчина на следующий день нашел необходимые деньги

12 марта 2025, 16:30, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае после ареста автомобиля мужчина в течение суток погасил задолженность по алиментам, сообщает региональная ФССП.

Житель одного из сел Михайловского района задолжал 345 тыс. рублей в виде алиментов на содержание несовершеннолетних сына и дочери.

"Для понуждения к оплате долга судебные приставы применили комплекс мер принудительного исполнения. В том числе составили акт описи и ареста в отношении корейского автомобиля Hyundai Solaris. Именно эта мера оказалась эффективной", – рассказали в ведомстве.

В результате мужчина на следующий день нашел деньги и погасил задолженность.

Ранее в Барнауле алиментщика заставили потратить "насыщенные дни" на благоустройство города.

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Алименты

Комментарии 3

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Гость

16:45:14 12-03-2025

Не захотел злостный алиментщик значит отправиться на СВО. Откупился.

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4563565465

17:29:53 12-03-2025

Чтобы у мужчин не было проблем с алиментами - достаточно использовать презервативы.

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Гость

18:09:02 12-03-2025

Алименты должны быть отменены.

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