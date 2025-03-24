Жителей Алтайского края просят сделать прививки от клещевого энцефалита
В Роспотребнадзоре отметили: сделать это нужно, пока клещи находятся в холодовом оцепенении
24 марта 2025, 09:45, ИА Амител
В Роспотребнадзоре Алтайского края настоятельно рекомендуют населению региона сделать прививку от клещевого энцефалита. Вакцинироваться нужно, пока клещи находятся в оцепенении от холода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2025 году специалисты прогнозируют высокую численность и активность клещей в Алтайском крае.
Учитывая их зараженность вирусом энцефалита, самое эффективное и необходимое средство защиты для населения – проведение вакцинации. Прививка против клещевого энцефалита снижает риск заражения и защищает от осложнений.
Сейчас в крае продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, проводится вакцинация и ревакцинация населения. Получившим первую прививку осенью нужно завершить вакцинацию в марте – первой декаде апреля, не менее чем за две недели до начала сезона активности клещей.
"Тем, кто еще не привит против клещевого энцефалита, нужно провести курс экстренной вакцинации – две прививки с интервалом в один месяц, в дальнейшем необходима однократная ревакцинация через год. В последующем ревакцинации проводятся один раз в три года", – уточнили в региональном Роспотребнадзоре.
Сделать прививку от клещевого энцефалита можно в медучреждениях по месту жительства, работы и учебы, а также в страховых компаниях.
Клещевой вирусный энцефалит – тяжелая вирусная инфекция, которая поражает центральную и периферическую нервную систему, приводит к развитию парезов и параличей. Как правило, клещевой энцефалит развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения инфекции могут привести к летальному исходу.Напомним, на Алтае первый случай укуса клеща зарегистрировали 19 марта. Пострадала туристка, отдыхавшая в Чемальском районе Республики Алтай.
10:35:21 24-03-2025
в районах края не делают таких прививок только в Барнауле
13:09:14 24-03-2025
Гость (10:35:21 24-03-2025) в районах края не делают таких прививок только в Барнауле... Ну как не делают, в районных больницах делают.
10:37:01 24-03-2025
Я так и не понял, платно или бесплатно для взрослого населения и детей?
11:16:38 24-03-2025
Гость (10:37:01 24-03-2025) Я так и не понял, платно или бесплатно для взрослого населен... Для взрослых платно, для детей бесплатно по ОМС.
10:44:27 24-03-2025
цена прививки одной дозы в аскомед 1550 рублей
11:35:46 24-03-2025
Гость (10:44:27 24-03-2025) цена прививки одной дозы в аскомед 1550 рублей ... А стоимость лечения и реабилитации сотни тысяч, и проблемы с неврологией на всю оставшуюся жизнь, если повезёт.
10:47:56 24-03-2025
стоимость прививки 1550 рублей для взрослых
11:01:51 24-03-2025
При СССР первые прививки от клеща ставили 3 раза. И начинали, емнип, в феврале. В следующие года была своя схема уколов.
11:28:24 24-03-2025
прививайтесь лучше, еще не хватало чтобы вас клещаки покусали.
и так куда не глянь - плоханькие.
то кредиты берут, чтобы левому человеку по телефону деньги отправить, то с воробушками здороваются.
11:53:08 24-03-2025
самое плохое в этом что с районов нужно ехать в город чтобы поставить прививку
12:30:38 24-03-2025
Гость (11:53:08 24-03-2025) самое плохое в этом что с районов нужно ехать в город чтобы ... ----- а жителям районов эта прививка гораздо нужнее.
14:10:06 24-03-2025
Да и в Барнауле непонятно где поставить прививку, хоть бы адреса написали
15:48:55 24-03-2025
Сколько человек в крае в 2024 году заразились энцефалитом?