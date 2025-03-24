Жителей Алтайского края просят сделать прививки от клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре отметили: сделать это нужно, пока клещи находятся в холодовом оцепенении

24 марта 2025, 09:45, ИА Амител

Клещ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1052515

В Роспотребнадзоре Алтайского края настоятельно рекомендуют населению региона сделать прививку от клещевого энцефалита. Вакцинироваться нужно, пока клещи находятся в оцепенении от холода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2025 году специалисты прогнозируют высокую численность и активность клещей в Алтайском крае.

Учитывая их зараженность вирусом энцефалита, самое эффективное и необходимое средство защиты для населения – проведение вакцинации. Прививка против клещевого энцефалита снижает риск заражения и защищает от осложнений.

Сейчас в крае продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, проводится вакцинация и ревакцинация населения. Получившим первую прививку осенью нужно завершить вакцинацию в марте – первой декаде апреля, не менее чем за две недели до начала сезона активности клещей.

"Тем, кто еще не привит против клещевого энцефалита, нужно провести курс экстренной вакцинации – две прививки с интервалом в один месяц, в дальнейшем необходима однократная ревакцинация через год. В последующем ревакцинации проводятся один раз в три года", – уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Сделать прививку от клещевого энцефалита можно в медучреждениях по месту жительства, работы и учебы, а также в страховых компаниях.

Клещевой вирусный энцефалит – тяжелая вирусная инфекция, которая поражает центральную и периферическую нервную систему, приводит к развитию парезов и параличей. Как правило, клещевой энцефалит развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения инфекции могут привести к летальному исходу.Напомним, на Алтае первый случай укуса клеща зарегистрировали 19 марта. Пострадала туристка, отдыхавшая в Чемальском районе Республики Алтай.