На Алтае ликвидировали двух диверсантов, планировавших пустить под откос поезд

Пытались установить сбрасывающее устройство на железнодорожные пути

24 ноября 2025, 14:11, ИА Амител

Диверсия в Алтайском крае / Фото: ФСБ РФ

В Алтайском крае силовики ликвидировали двух диверсантов, которые планировали пустить под откос поезд. Информацию подтвердили amic.ru в региональном управлении ФСБ.

«Подозреваемые действовали при координации спецслужб Украины. При задержании устроили стрельбу и были ликвидированы», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что диверсия планировалась на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск. Злоумышленники были вооружены автоматическим оружием и обрезом.

Преступники планировали установить механизм на железнодорожные пути, где регулярно курсируют грузовые и пассажирские составы.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Диверсия", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконное хранение оружия".

Ранее в Алтайском крае прошли крупные антитеррористические учения. Согласно сценарию учений, имитировалось проникновение на объекты группы диверсантов, работающих по заданию иностранных разведок.