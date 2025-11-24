На Алтае ликвидировали двух диверсантов, планировавших пустить под откос поезд
Пытались установить сбрасывающее устройство на железнодорожные пути
24 ноября 2025, 14:11, ИА Амител
В Алтайском крае силовики ликвидировали двух диверсантов, которые планировали пустить под откос поезд. Информацию подтвердили amic.ru в региональном управлении ФСБ.
«Подозреваемые действовали при координации спецслужб Украины. При задержании устроили стрельбу и были ликвидированы», – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что диверсия планировалась на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск. Злоумышленники были вооружены автоматическим оружием и обрезом.
Преступники планировали установить механизм на железнодорожные пути, где регулярно курсируют грузовые и пассажирские составы.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Диверсия", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконное хранение оружия".
Ранее в Алтайском крае прошли крупные антитеррористические учения. Согласно сценарию учений, имитировалось проникновение на объекты группы диверсантов, работающих по заданию иностранных разведок.
14:20:57 24-11-2025
Молодцы ребята из спец служб хорошо работают много жизней спасли. Респект им и уважение в их нелегкой работе.
16:10:03 24-11-2025
гость (14:20:57 24-11-2025) Молодцы ребята из спец служб хорошо работают много жизней сп... Они то молодцы, а вот журналюги выращивающие на своих сайтах этих доморощенных ублюдков увы нет. Вы что думаете этих предателей на базаре находят - да нет их находят среди вечно недовольных на сайтах
08:39:04 25-11-2025
гость-гостю (16:10:03 24-11-2025) Они то молодцы, а вот журналюги выращивающие на своих сай... Откуда такие выводы?Вот как раз среди ,по вашему мнению,"вечно недовольных на сайтах" и будут истинные патриоты,которые заинтересованы в прогрессе страны.А те , которые за копейку продадут и мать родную(бери от жизни всё) ,как раз и являются претендентами на предательство.Я думаю сайты их мало интересуют.Так что не туда глядите.
15:45:37 24-11-2025
Хорошая новость, молодцы. Надо сохранять бдительность.
07:52:57 25-11-2025
Фильм тянет на оскара