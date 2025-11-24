НОВОСТИПроисшествия

На Алтае ликвидировали двух диверсантов, планировавших пустить под откос поезд

Пытались установить сбрасывающее устройство на железнодорожные пути

24 ноября 2025, 14:11, ИА Амител

Диверсия в Алтайском крае / Фото: ФСБ РФ
В Алтайском крае силовики ликвидировали двух диверсантов, которые планировали пустить под откос поезд. Информацию подтвердили amic.ru в региональном управлении ФСБ. 

«Подозреваемые действовали при координации спецслужб Украины. При задержании устроили стрельбу и были ликвидированы», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что диверсия планировалась на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск. Злоумышленники были вооружены автоматическим оружием и обрезом.

Преступники планировали установить механизм на железнодорожные пути, где регулярно курсируют грузовые и пассажирские составы.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Диверсия", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконное хранение оружия".

Ранее в Алтайском крае прошли крупные антитеррористические учения. Согласно сценарию учений, имитировалось проникновение на объекты группы диверсантов, работающих по заданию иностранных разведок.

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Трех подростков отправили в колонию за теракт на железной дороге в Омской области

Несовершеннолетние подожгли три релейных шкафа на ж/д пути, создав угрозу безопасности при движении поездов
Комментарии 5

Avatar Picture
гость

14:20:57 24-11-2025

Молодцы ребята из спец служб хорошо работают много жизней спасли. Респект им и уважение в их нелегкой работе.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

16:10:03 24-11-2025

гость (14:20:57 24-11-2025) Молодцы ребята из спец служб хорошо работают много жизней сп... Они то молодцы, а вот журналюги выращивающие на своих сайтах этих доморощенных ублюдков увы нет. Вы что думаете этих предателей на базаре находят - да нет их находят среди вечно недовольных на сайтах

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

08:39:04 25-11-2025

гость-гостю (16:10:03 24-11-2025) Они то молодцы, а вот журналюги выращивающие на своих сай... Откуда такие выводы?Вот как раз среди ,по вашему мнению,"вечно недовольных на сайтах" и будут истинные патриоты,которые заинтересованы в прогрессе страны.А те , которые за копейку продадут и мать родную(бери от жизни всё) ,как раз и являются претендентами на предательство.Я думаю сайты их мало интересуют.Так что не туда глядите.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:37 24-11-2025

Хорошая новость, молодцы. Надо сохранять бдительность.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:57 25-11-2025

Фильм тянет на оскара

  -1 Нравится
Ответить
