Алтай занял 41 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства

Переехать на работу из Алтайского края в другой регион согласны 1% соискателей, не готовы – 84,3%

30 июля 2024, 13:30, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

Алтайский край занял 41-е место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года и шестое место – среди регионов Сибири, выяснили эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Алтайский край получил 72 итоговых балла в рейтинге и поднялся на четыре позиции. Количество резюме к количеству вакансий – 2,7. Медианная предлагаемая зарплата – 52 800 рублей. Прожиточный минимум – 14 991 рубль", – говорится в исследовании.

Переехать на работу из Алтайского края в другой регион (отмечено в резюме) согласны 1% соискателей. Не готовы к переезду – 84,3%.

"При этом безработица составила 3,5%, и это максимальные значения в Сибири", – отметили эксперты.

Республика Алтай поднялась в рейтинге на одну позицию и оказалась на 64-м месте. Переехать сюда хотят 1,7% ищущих работу, не хотят – 77,7%. Медианная предлагаемая зарплата в республике – 55 300 рублей, прожиточный минимум – 15 833 рубля.

Среди регионов Сибири выше всех Новосибирска область (11-е место), где предлагают в среднем 66 900 рублей.