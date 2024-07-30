Алтай занял 41 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства
Переехать на работу из Алтайского края в другой регион согласны 1% соискателей, не готовы – 84,3%
30 июля 2024, 13:30, ИА Амител
Алтайский край занял 41-е место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года и шестое место – среди регионов Сибири, выяснили эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
"Алтайский край получил 72 итоговых балла в рейтинге и поднялся на четыре позиции. Количество резюме к количеству вакансий – 2,7. Медианная предлагаемая зарплата – 52 800 рублей. Прожиточный минимум – 14 991 рубль", – говорится в исследовании.
Переехать на работу из Алтайского края в другой регион (отмечено в резюме) согласны 1% соискателей. Не готовы к переезду – 84,3%.
"При этом безработица составила 3,5%, и это максимальные значения в Сибири", – отметили эксперты.
Республика Алтай поднялась в рейтинге на одну позицию и оказалась на 64-м месте. Переехать сюда хотят 1,7% ищущих работу, не хотят – 77,7%. Медианная предлагаемая зарплата в республике – 55 300 рублей, прожиточный минимум – 15 833 рубля.
Среди регионов Сибири выше всех Новосибирска область (11-е место), где предлагают в среднем 66 900 рублей.
"Любопытно, что Алтайский край показал лучше результаты, чем Новосибирская область, по доле соискателей, которые не готовы переезжать из региона (81,8% против 84,3%)", – добавили в сообщении.
13:38:03 30-07-2024
А почему тогда уезжают? Сами ведь писали,что миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти в три раза. Никто не хочет,но уезжают?
14:04:55 30-07-2024
из Алтайского края в другой регион согласны 1% соискателей, не готовы – 84,3%"
А переехать работать в Алтайский край какой процент? Или за этот вопрос норовили дать по лицу?
17:45:39 30-07-2024
Умные давно уехали
20:46:26 30-07-2024
Гость (17:45:39 30-07-2024) Умные давно уехали... Вы из Барнаула?