На Алтае любитель пьяной езды лишился прав и получил 200 часов обязательных работ
Также у мужчины конфисковали машину
11 декабря 2024, 16:29, ИА Амител
Фото: Darwin Vegher / unsplash.com
В Алтайском крае суд Егорьевского района вынес приговор мужчине, который повторно сел пьяным за руль, сообщили в прокуратуре региона.
Ранее автомобилиста уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, но должных выводов он для себя не сделал и вновь попался на том же самом.
В итоге суд лишил сельчанина водительских прав на два года, конфисковал машину и назначил ему 200 часов обязательных работ.
20:13:50 11-12-2024
200 часов мало, вот 1200 самый раз