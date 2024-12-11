На Алтае любитель пьяной езды лишился прав и получил 200 часов обязательных работ

Также у мужчины конфисковали машину

11 декабря 2024, 16:29, ИА Амител

Фото: Darwin Vegher / unsplash.com

В Алтайском крае суд Егорьевского района вынес приговор мужчине, который повторно сел пьяным за руль, сообщили в прокуратуре региона.

Ранее автомобилиста уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, но должных выводов он для себя не сделал и вновь попался на том же самом.

В итоге суд лишил сельчанина водительских прав на два года, конфисковал машину и назначил ему 200 часов обязательных работ.