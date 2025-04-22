На Алтае мужчина купил у мошенника коробку передач

Объявление о продаже мужчина нашел на одном из популярных сайтов

22 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Мужчина в гараже / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 60-летний житель Новоалтайска попался на уловки мошенников и оплатил товар, но не дождался доставки, сообщает региональное МВД.

Мужчина на одном из популярных сайтов нашел объявление о продаже автоматической коробки переключения передач на автомобиль Toyota Carina и указал свой личный номер.

"Далее ему поступило сообщение якобы от менеджера по имени Дмитрий, который рассказал, что с учетом доставки стоимость товара составит 41 940 рублей. Он указал счет для перевода, на который мужчина перевел деньги", – прокомментировали в ведомстве.

В результате коробка передач доставлена не была, а "менеджер" перестал выходить на связь.

Правоохранители в очередной раз предупредили, что ни в коем случае нельзя переводить деньги заранее за приобретаемый товар.

Ранее житель Бийска решил купить автомобильный двигатель и лишился почти 40 тысяч рублей.