На Алтае мужчина купил у мошенника коробку передач
Объявление о продаже мужчина нашел на одном из популярных сайтов
22 апреля 2025, 10:00, ИА Амител
В Алтайском крае 60-летний житель Новоалтайска попался на уловки мошенников и оплатил товар, но не дождался доставки, сообщает региональное МВД.
Мужчина на одном из популярных сайтов нашел объявление о продаже автоматической коробки переключения передач на автомобиль Toyota Carina и указал свой личный номер.
"Далее ему поступило сообщение якобы от менеджера по имени Дмитрий, который рассказал, что с учетом доставки стоимость товара составит 41 940 рублей. Он указал счет для перевода, на который мужчина перевел деньги", – прокомментировали в ведомстве.
В результате коробка передач доставлена не была, а "менеджер" перестал выходить на связь.
Правоохранители в очередной раз предупредили, что ни в коем случае нельзя переводить деньги заранее за приобретаемый товар.
Ранее житель Бийска решил купить автомобильный двигатель и лишился почти 40 тысяч рублей.
11:55:17 22-04-2025
Так он же её не купил. Заголовок не верный.
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Опять Авито? Рассадник мошенников!