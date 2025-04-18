В Барнауле мошенники очень интересным способом заставили девушку сдать в ломбард украшения

Несколько аферистов разыграли целый спектакль и даже дистанционно провели обыск в квартире

18 апреля 2025, 10:41, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Барнауле 19-летняя студентка заложила в ломбард золотые украшения, пытаясь "спастись" от подозрений в причастности к экстремизму, сообщает алтайское МВД.

"Через мессенджер поступил звонок от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником Министерства науки и высшего образования РФ и сообщил, что студентка не прошла регистрацию на их сайте, которую должны пройти все студенты вузов", – рассказали в ведомстве.

Во время "регистрации" девушке пришло сообщение об успешном оформлении некой генеральной доверенности. Она позвонила по указанным номерам, ей ответила "представитель" Роскомнадзора, подтвердила факт совершения мошеннических действий и перенаправила к "сотруднику" Росфинмониторинга.

В ходе общения девушку убедили в том, что в ее квартире необходимо сделать обыск, чтобы исключить причастность к экстремистским организациям. Эту процедуру провели посредством видеозвонка. После этого мошенник во избежание подозрений о получении вознаграждения за пособничество экстремизму убедил заложить в ломбард драгоценности.

Девушка собрала все украшения, свои и матери, и принесла их в ломбард, где получила 244 560 рублей. Под контролем афериста через банкомат перевела 240 000 рублей на "безопасный счет".

Ранее в Камне-на-Оби 21-летняя студентка перевела на "безопасный счет" почти 260 тысяч рублей.