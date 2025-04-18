В Барнауле мошенники очень интересным способом заставили девушку сдать в ломбард украшения
Несколько аферистов разыграли целый спектакль и даже дистанционно провели обыск в квартире
18 апреля 2025, 10:41, ИА Амител
В Барнауле 19-летняя студентка заложила в ломбард золотые украшения, пытаясь "спастись" от подозрений в причастности к экстремизму, сообщает алтайское МВД.
"Через мессенджер поступил звонок от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником Министерства науки и высшего образования РФ и сообщил, что студентка не прошла регистрацию на их сайте, которую должны пройти все студенты вузов", – рассказали в ведомстве.
Во время "регистрации" девушке пришло сообщение об успешном оформлении некой генеральной доверенности. Она позвонила по указанным номерам, ей ответила "представитель" Роскомнадзора, подтвердила факт совершения мошеннических действий и перенаправила к "сотруднику" Росфинмониторинга.
В ходе общения девушку убедили в том, что в ее квартире необходимо сделать обыск, чтобы исключить причастность к экстремистским организациям. Эту процедуру провели посредством видеозвонка. После этого мошенник во избежание подозрений о получении вознаграждения за пособничество экстремизму убедил заложить в ломбард драгоценности.
Девушка собрала все украшения, свои и матери, и принесла их в ломбард, где получила 244 560 рублей. Под контролем афериста через банкомат перевела 240 000 рублей на "безопасный счет".
Ранее в Камне-на-Оби 21-летняя студентка перевела на "безопасный счет" почти 260 тысяч рублей.
10:52:24 18-04-2025
Я-то думал, пообещали большой и чистой любви
11:45:58 18-04-2025
Гость (10:52:24 18-04-2025) Я-то думал, пообещали большой и чистой любви... К сожалению, в последнее время ВСЕХ молодых мошенники разводят на "подозрение в экстремизме". Молодежь верит, что так легко ЛЮБОГО человека объявить в черт знает чём. И даже боятся рассказать родителям. А оказывается, что маменькины-папенькины сынки и дочки, привыкшие полагаться на помощь и связи родителей, в такой ситуации будут в выигрышном положении.
13:23:26 18-04-2025
Гость (11:45:58 18-04-2025) К сожалению, в последнее время ВСЕХ молодых мошенники развод... Вопрос не в маменькины-папенькины .. вопрос в жизненном опыте.. но многая молодежь предпочитает делать свои ошибки.
10:56:19 18-04-2025
Ни дня про мошенников. Мошенники, мошенниками погоняют, как пир во время чумы.
13:29:38 18-04-2025
Вот бы ежедневные новости о посадках мошенников.
15:31:17 18-04-2025
Мне тоже недавно через "один из мессенджеров" звонили аж с Роскомнадзора. Я их послал по самому короткому адресу, этим дело и ограничилось. Так что не бойтесь мошенников, только мозг включайте в работу.
16:25:01 18-04-2025
Гость (15:31:17 18-04-2025) Мне тоже недавно через "один из мессенджеров" звонили аж с Р... Надо было узнать, что там с Ютубом.
15:48:13 18-04-2025
Зимой знакомому позвонили якобы из столичной полиции, номер похож на городской московский, старались выяснить какие-то данные. Человек обратился в нашу местную полицию, что за дела. Получил исчерпывающий официальный ответ, что такого телефонного номера не существует, ничего противоправного против него не совершено, поэтому и никаких действий полиция предпринимать не будет. Но это взрослый. А молодняк бежит в ломбард.
22:15:14 18-04-2025
Ой, ну как интерсно! Прям такие забавные способы! Внушить что ли пытаются, что это нормально? Денег много у населения, поэтому надо отнять, потому что другие способы уже неактуальны? Не ведутся уже?
07:58:10 19-04-2025
Разводят только по одной причине. Тупости! Бесконечной и беспробудной.
14:36:29 19-04-2025
А в других регионах такая же обстановка с разводами?