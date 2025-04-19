В Барнауле за сутки потушили 37 пожаров

Только семь из них пришлись на жилой сектор

19 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае за 18 апреля потушили 37 пожаров, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний, сообщили в МЧС.

Один из пожаров случился в селе Луговское Зонального района. Там горел частный дом на площади около 60 кв. м.

На месте работали 11 пожарных и три автоцистерны.

"Огнем повреждены стены, личные вещи. Уничтожена кровля. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования.

С 11 апреля на территории всего Алтайского края действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.

Накануне жителей региона предупредили, что до 21 апреля в крае сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса. Людей призвали не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не давать детям играть с огнем.