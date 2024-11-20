На Алтае банда мошенников заработала более 1,5 млн рублей, разбивая машины

Преступников уличили в аферах с автостраховками

20 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Автомобиль / Фото: Stabel Webel / unsplash.com

Сотрудники уголовного розыска задержали трех жителей Алтайского края, подозреваемых в мошенничестве с автостраховками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Фигуранты, используя заранее приобретенные автомобили, инициировали дорожно-транспортные происшествия и получали выплаты от страховых компаний", – рассказали в ведомстве.

Полицейские изъяли у сообщников одно из транспортных средств, которое, предположительно, использовалось для реализации аферы, а также сотовые телефоны, флеш-накопители, документы и пневматический пистолет.

Причиненный страховым компаниям ущерб составил более 1,5 млн рублей.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – сообщили в пресс-службе.

Полицейские ищут соучастников аферистов и пытаются выявить их аналогичные преступления.