На Алтае банда мошенников заработала более 1,5 млн рублей, разбивая машины
Преступников уличили в аферах с автостраховками
20 ноября 2024, 10:45, ИА Амител
Сотрудники уголовного розыска задержали трех жителей Алтайского края, подозреваемых в мошенничестве с автостраховками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Фигуранты, используя заранее приобретенные автомобили, инициировали дорожно-транспортные происшествия и получали выплаты от страховых компаний", – рассказали в ведомстве.
Полицейские изъяли у сообщников одно из транспортных средств, которое, предположительно, использовалось для реализации аферы, а также сотовые телефоны, флеш-накопители, документы и пневматический пистолет.
Причиненный страховым компаниям ущерб составил более 1,5 млн рублей.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – сообщили в пресс-службе.
Полицейские ищут соучастников аферистов и пытаются выявить их аналогичные преступления.
11:13:15 20-11-2024
"заранее приобретенные автомобили" - ну да, на чужом автомобиле тяжело, это "угоном" называется.
"изъяли у сообщников пневматический пистолет" - вот это бандиты. игрушку приплели чтобы показать серьезность обвинения?
11:56:22 20-11-2024
гость (11:13:15 20-11-2024) "заранее приобретенные автомобили" - ну да, на чужом автомоб... Ну это же плохие люди, правильно? Хоть с пистолетом, хоть с игрушками. Суть их гнилой никчемности не меняет.
16:46:03 20-11-2024
надо таким деятелям яйца отрезать сразу после вынесения приговора. Тогда другие задумаются, стоит ли заниматьсят акими вещами.