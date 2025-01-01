НОВОСТИПроисшествия

На Алтае наказали водителя, катавшего детей на плюшках, привязанных к машине

Ранее опубликовали видео, снятое в одном из сел Егорьевского района

01 января 2025, 22:00, ИА Амител

Дети катаются на привязанных к автомобилю плюшках в Алтайском крае / Кадр из видео Mash Siberia
Дети катаются на привязанных к автомобилю плюшках в Алтайском крае / Кадр из видео Mash Siberia

В Алтайском крае оштрафовали водителя, который опасно развлекал детей на плюшках, привязанных к автомобилю, сообщает Mash Siberia.

"Оштрафовали на 1000 рублей", – говорится в сообщении.

Напомним, очевидцы сняли происходящее на видео в одном из сел Егорьевского района.

Ранее алтайские медики на пресс-конференции, посвященной новогодним праздникам, рассказали, что дети во время такого развлечения получают травмы, а иногда и вовсе залетают под другие машины.

Карета скорой помощи / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край дети штрафы водители

Комментарии 6

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Гость

23:59:32 01-01-2025

стукачей-то тьма в селе том

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Кхм...

01:36:19 02-01-2025

Гость (23:59:32 01-01-2025) стукачей-то тьма в селе том... Там приезжих стукачей, как грязи.

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Гость

11:03:41 02-01-2025

Гость (23:59:32 01-01-2025) стукачей-то тьма в селе том... Дураков смотрю тоже немало...

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Гость

06:37:07 02-01-2025

Блогеров)

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Musik

12:42:40 02-01-2025

Чето легко по деньгам. Не поймут.

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Гость

14:45:44 03-01-2025

Читайте Тараса Бульбу

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