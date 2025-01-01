На Алтае наказали водителя, катавшего детей на плюшках, привязанных к машине
Ранее опубликовали видео, снятое в одном из сел Егорьевского района
01 января 2025, 22:00, ИА Амител
Дети катаются на привязанных к автомобилю плюшках в Алтайском крае / Кадр из видео Mash Siberia
В Алтайском крае оштрафовали водителя, который опасно развлекал детей на плюшках, привязанных к автомобилю, сообщает Mash Siberia.
"Оштрафовали на 1000 рублей", – говорится в сообщении.
Напомним, очевидцы сняли происходящее на видео в одном из сел Егорьевского района.
Ранее алтайские медики на пресс-конференции, посвященной новогодним праздникам, рассказали, что дети во время такого развлечения получают травмы, а иногда и вовсе залетают под другие машины.
23:59:32 01-01-2025
стукачей-то тьма в селе том
01:36:19 02-01-2025
Гость (23:59:32 01-01-2025) стукачей-то тьма в селе том... Там приезжих стукачей, как грязи.
11:03:41 02-01-2025
Гость (23:59:32 01-01-2025) стукачей-то тьма в селе том... Дураков смотрю тоже немало...
06:37:07 02-01-2025
Блогеров)
12:42:40 02-01-2025
Чето легко по деньгам. Не поймут.
14:45:44 03-01-2025
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