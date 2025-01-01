На Алтае наказали водителя, катавшего детей на плюшках, привязанных к машине

Ранее опубликовали видео, снятое в одном из сел Егорьевского района

01 января 2025, 22:00, ИА Амител

Дети катаются на привязанных к автомобилю плюшках в Алтайском крае / Кадр из видео Mash Siberia

В Алтайском крае оштрафовали водителя, который опасно развлекал детей на плюшках, привязанных к автомобилю, сообщает Mash Siberia.

"Оштрафовали на 1000 рублей", – говорится в сообщении.

Напомним, очевидцы сняли происходящее на видео в одном из сел Егорьевского района.

Ранее алтайские медики на пресс-конференции, посвященной новогодним праздникам, рассказали, что дети во время такого развлечения получают травмы, а иногда и вовсе залетают под другие машины.