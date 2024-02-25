На Алтае нарушители тишины заплатили 1,7 млн рублей штрафов

За 2023 год административные комиссии рассмотрели 3,3 тысячи дел по этому нарушению

25 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Музыкальная колонка / Фото: unsplash.com

В 2023 году жителям Алтайского края выписали более 1,7 млн рублей штрафов за нарушение тишины и покоя, сообщили в управлении юстиции региона.

"Административными комиссиями за нарушение тишины и покоя граждан рассмотрено 3364 дела. Сумма штрафов составила 1 768 480 рублей", – рассказали в ведомстве.

Всего за прошлый год комиссии рассмотрели 7166 дел о различных административных правонарушениях. К ответственности привлекли 6036 нарушителей: 4575 из них оштрафовали, остальным выдали предупреждения.

Ранее алтайские депутаты высказались об идее ввести штрафы за разводы.