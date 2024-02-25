На Алтае нарушители тишины заплатили 1,7 млн рублей штрафов
За 2023 год административные комиссии рассмотрели 3,3 тысячи дел по этому нарушению
25 февраля 2024, 08:00, ИА Амител
Музыкальная колонка / Фото: unsplash.com
В 2023 году жителям Алтайского края выписали более 1,7 млн рублей штрафов за нарушение тишины и покоя, сообщили в управлении юстиции региона.
"Административными комиссиями за нарушение тишины и покоя граждан рассмотрено 3364 дела. Сумма штрафов составила 1 768 480 рублей", – рассказали в ведомстве.
Всего за прошлый год комиссии рассмотрели 7166 дел о различных административных правонарушениях. К ответственности привлекли 6036 нарушителей: 4575 из них оштрафовали, остальным выдали предупреждения.
Ранее алтайские депутаты высказались об идее ввести штрафы за разводы.
08:02:45 25-02-2024
Где деньги, Зин ?