Какой штраф за использование телефона для водителей в 2024 году и как его избежать?

Рассказываем о правилах и ограничениях, а также о сумме штрафа за телефонный разговор

09 февраля 2024, 16:11, ИА Амител

Водитель использует телефон во время движения / Фото: unsplash.com

Новые камеры в Новосибирской области начали фиксировать водителей, разговаривающих по телефону за рулем авто, сообщает "КП-Новосибирск". Автомобилистам уже приходят штрафы, в материалах которых красуются фото неопровержимых доказательств нарушения. Какое наказание грозит за одновременную езду и болтовню в 2024 году, и в каком случае штрафа можно избежать, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какой штраф за разговоры по телефону за рулем в 2024 году?

Многочисленные исследования доказали, что посторонние предметы в руках влияют на реакцию водителя и отвлекают его внимание. Поэтому правила запрещают автомобилистам во время движения пользоваться телефоном (п. 2.7 ПДД РФ).

Если водитель во время движения прижимает телефон к уху, записывает голосовое сообщение в мессенджере или выстраивает маршрут в навигаторе, это тянет на штраф. Его могут вынести, даже если автомобилист использует мобильный при остановке на красный свет или в пробке – все это считается нарушением ПДД.

За такие нарушения грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей (ст. 12.36.1 КоАП). В течение 20 дней его можно оплатить с 50%-й скидкой.

Как не получить штраф и поговорить по телефону?

Разговоры по сотовому телефону ПДД не запрещены при условии, что водитель не держит гаджет в руках. То есть если во время управления машиной человек будет общаться, например, через гарнитуру или систему связи в автомобиле, штрафовать его не станут.