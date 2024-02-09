Какой штраф за использование телефона для водителей в 2024 году и как его избежать?
Рассказываем о правилах и ограничениях, а также о сумме штрафа за телефонный разговор
09 февраля 2024, 16:11, ИА Амител
Новые камеры в Новосибирской области начали фиксировать водителей, разговаривающих по телефону за рулем авто, сообщает "КП-Новосибирск". Автомобилистам уже приходят штрафы, в материалах которых красуются фото неопровержимых доказательств нарушения. Какое наказание грозит за одновременную езду и болтовню в 2024 году, и в каком случае штрафа можно избежать, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Какой штраф за разговоры по телефону за рулем в 2024 году?
Многочисленные исследования доказали, что посторонние предметы в руках влияют на реакцию водителя и отвлекают его внимание. Поэтому правила запрещают автомобилистам во время движения пользоваться телефоном (п. 2.7 ПДД РФ).
Если водитель во время движения прижимает телефон к уху, записывает голосовое сообщение в мессенджере или выстраивает маршрут в навигаторе, это тянет на штраф. Его могут вынести, даже если автомобилист использует мобильный при остановке на красный свет или в пробке – все это считается нарушением ПДД.
За такие нарушения грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей (ст. 12.36.1 КоАП). В течение 20 дней его можно оплатить с 50%-й скидкой.
Как не получить штраф и поговорить по телефону?
Разговоры по сотовому телефону ПДД не запрещены при условии, что водитель не держит гаджет в руках. То есть если во время управления машиной человек будет общаться, например, через гарнитуру или систему связи в автомобиле, штрафовать его не станут.
17:10:59 09-02-2024
А если время взял посмотреть на секунду?
17:46:56 09-02-2024
Гость (17:10:59 09-02-2024) А если время взял посмотреть на секунду? ... а часы в машине для кто придумали?
17:59:08 09-02-2024
Гость (17:46:56 09-02-2024) а часы в машине для кто придумали?... а у меня в машине нет часов. я часы на руке ношу)
19:30:04 09-02-2024
Гость (17:46:56 09-02-2024) а часы в машине для кто придумали?... Не у всех вообще то в машине есть часы. Или на руке, или в телефоне смотрю, и лучше уж на телефоне, ибо смотреть на руку как раз опасненько.
17:17:17 09-02-2024
давно пора этим вопросом заняться, ездят не глядя на дорогу потенциальные убийцы
10:16:12 11-02-2024
Гость (17:17:17 09-02-2024) давно пора этим вопросом заняться, ездят не глядя на дорогу ... Это потому что водить нормально не умееют))) таким всегда что-то мешает, а кто ездит хорошо, ему параллельно, он может делать за рулем многое!
11:16:42 11-02-2024
Гость (10:16:12 11-02-2024) Это потому что водить нормально не умееют))) таким всегда чт... может, но не должен. чувствуете разницу?
18:10:30 09-02-2024
По нескольку часов ежедневно хожу по улицам и вижу, что телефон в руках почти у каждого водителя. В том числе и водителя трамвая. Наверное, пора штраф увеличить.
19:46:02 09-02-2024
Интересно, если водитель, стоя в пробке или перед красным светофором взял телефон, в моент когда машина не двигается, это штрафуется? Если перед тобой красный светофор 30-50 секунд, проверить в телефоне сообщения не помешает безопасности.
20:22:44 09-02-2024
Гость (19:46:02 09-02-2024) Интересно, если водитель, стоя в пробке или перед красным св... Ехал я однажды с таким любителем на бла-бла-кар. так он эти сообщения не только проверял, но и отправлял на скорости примерно 120 и молился беззвучно. От дороги отвлекаться нельзя ни в каком случае.
20:47:09 09-02-2024
Стоя на красном светофоре даже рюмочку другую пропустить не грех, не на ходу же)
22:29:20 09-02-2024
Во время движения согласен, а когда стоим на долгих светофорах в чём нарушение???
13:32:09 10-02-2024
Гость (22:29:20 09-02-2024) Во время движения согласен, а когда стоим на долгих светофор... Нарушение в башке растет. Зелёный загорается, тебе рулить надо, телефон от башки убрал, а его содержимое продолжаешь переваривать. Можно добавить непосредственное влияние яркого экрана на зрение, особенно не днем
13:58:16 11-02-2024
Гость (13:32:09 10-02-2024) Нарушение в башке растет. Зелёный загорается, тебе рулить на... Ну вам вообще телефон противопоказан, если вы, отключенные от реальности, по полчаса под его влиянием остаетесь
10:08:13 10-02-2024
Гость (19:46:02 09-02-2024) Интересно, если водитель, стоя в пробке или перед красным св... Статью читать не пробовала?
11:18:40 11-02-2024
смешные штрафы не остановят потенциальных убийц.