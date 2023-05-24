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На Алтае назвали количество переболевших ковидом с 2020 года

А также число заболеваний ежедневно и сколько случаев с летальным исходом

24 мая 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае с 2020 года переболели коронавирусом чуть более 140 тысяч жителей, сообщают "Вести Алтай".

Главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова рассказала, что сегодня в крае регистрируют ежедневно 50-70 случаев заболевания ковидом.

"Есть тяжёлые и крайне тяжёлые случаи. Один-два случая в неделю бывает с летальным исходом", – уточнила она.

Переладова подчеркнула, что коронавирусная инфекция – это, по сути, новый вид заболевания, с которым всем теперь придётся дальше жить.

Ранее amic.ru вспоминал, как Алтайский край прожил ровно три года с появления в регионе ковида.

Алтайский край Коронавирус

Комментарии 25

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Гость

11:19:52 24-05-2023

Скажите какой процент тяжелых и крайне тяжелых среди вакцинированных и для сравнения среди невакцинированных

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Бомж

11:37:13 24-05-2023

Гость (11:19:52 24-05-2023) Скажите какой процент тяжелых и крайне тяжелых среди вакцини... Так ты бы полежал в ковиднике полтора года назад,да посчитал... Статист хренов.

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Гость

12:55:43 24-05-2023

Гость (11:19:52 24-05-2023) Скажите какой процент тяжелых и крайне тяжелых среди вакцини... У нас в родне кто вакцинировался из пожилых - вообще не заболел ковидом. Мы с мужем после вакцинации переболели легко. Так что у нас такая статистика.

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Гость

13:26:59 24-05-2023

Гость (12:55:43 24-05-2023) У нас в родне кто вакцинировался из пожилых - вообще не забо... Вам повезло. Рад за вас! Но не всем так везет.

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Гость

13:18:13 24-05-2023

Гость (11:19:52 24-05-2023) Скажите какой процент тяжелых и крайне тяжелых среди вакцини... " Одно могу тебе сказать-в ноябре 21 в реанимации лежали невакцинированные.

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Гость

23:05:37 24-05-2023

Гость (11:19:52 24-05-2023) Скажите какой процент тяжелых и крайне тяжелых среди вакцини... я лежала в ковидной из 6 человек в палате 5 были вакцинированы, некоторые не по одному разу все возрастные

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Гость

11:27:27 24-05-2023

да все переболели и не по одному разу

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Гость

11:55:55 24-05-2023

Гость (11:27:27 24-05-2023) да все переболели и не по одному разу... Я не болела, я не одна такая, так что не все, не надо говорить за всех, говорите за себя только.

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Гость

12:09:08 24-05-2023

Гость (11:55:55 24-05-2023) Я не болела, я не одна такая, так что не все, не надо говори... Ну, не знаю. У меня все переболели. Просто все не обращались к врачу - приняли за простуду. Потом проанализировали и поняли, что был ковид.

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Гость

13:01:56 24-05-2023

Мы болели ковидом легко, но сразу заподозрили что-то такое. Так как не было насморка, а заболело горло, слабость ощутимая и температура поднялась до 38. Обратились в поликлинику, мазок показал ковид. А у родственников ничего подобного не было, они вообще не болели этот период времени, когда была пандемия.

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Гость

12:56:07 24-05-2023

Гость (11:27:27 24-05-2023) да все переболели и не по одному разу... Нет, не все.

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Гость

11:33:51 24-05-2023

переболели коронавирусом чуть более 140 тысяч жителей -Это случаев или в людях? Действительно, есть по 2-3 раза официально переболевшие. Т.е. менее 10%?

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Оля

11:33:56 24-05-2023

О чём сказала, сама с собой разговор?

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Гость

12:21:40 24-05-2023

У нас коллектив небольшой 57 человек. Переболели ковидом чуть меньше половины. Кто сделал прививку переболели очень тяжело, причем, заболевали так: привился - заболел и так после каждой прививки. Остальные болели в легкой форме, либо вообще не болели.

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Гость

13:02:46 24-05-2023

Гость (12:21:40 24-05-2023) У нас коллектив небольшой 57 человек. Переболели ковидом чу... Враки. У нас кто прививку делал - либо вообще не болели, либо легко перенесли.

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Гость

12:37:56 24-05-2023

Величайшая афёра века! Кто на ней наварился, пояснять не нужно. И так все принимали арбидол.

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Гость

13:04:02 24-05-2023

Гость (12:37:56 24-05-2023) Величайшая афёра века! Кто на ней наварился, пояснять не нуж... Надо же, сколько дураков на Руси... Столько людей погибло от коронавируса, а есть дятлы, которые до сих пор верят в сказки про афёру. И школу, поди, еле-еле с тройками-двойками закончил?

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Чучмек

12:38:25 24-05-2023

Гость (11:19:52 24-05-2023) Скажите какой процент тяжелых и крайне тяжелых среди вакцини... Это секретная информация, которая никогда не будет опубликована ...

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Тоже в тему

12:49:39 24-05-2023

Статья по теме. Поисковик: "Сомнения постфактум: после окончания пандемии ВОЗ признала вред прививок от ковида".

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Гость

12:55:49 24-05-2023

Я вообще не болел. Никакой токсичной химии типа арбидола вообще не пил. Постоянно ел лук и чеснок и никогда не ездил в лифтах - этих очагах распространения всех бактериально-вирусных инфекций. Впрочем, и теперь не езжу, а человейники обхожу за версту. Общественным транспортом тоже не пользуюсь, хожу пешком. Хотя приходилось летать довольно часто и стоять в очередях в аэропортах. Но всегда был при себе чеснок!

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Гость

13:16:47 24-05-2023

Гость (12:55:49 24-05-2023) Я вообще не болел. Никакой токсичной химии типа арбидола воо... А маску носили?

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Олег

13:15:11 24-05-2023

Верующие вакцинируются, остальные так живут. Если вакцина помогает, то страховые компании этим займутся.

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гость

13:33:24 24-05-2023

А те кто не сколько раз проболел, и в поликлинику не обращался.

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Гость

17:02:29 24-05-2023

Вот я и говорю, если все такие стали здоровые и неуязвимые к ковиду после вакцинирования, так опубликуйте цифры, процент заболевших\умерших среди уколотых. Жириновский смотрит сверху.

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Бийчанин

19:14:19 24-05-2023

Гость (17:02:29 24-05-2023) Вот я и говорю, если все такие стали здоровые и неуязвимые к... У новых вариантов вируса белок шипа сильно изменен, поэтому с ним антитела хуже взаимодействуют или почти не взаимодействуют. Но Т-клеточный иммунитет всё равно будет способен до существенной степени выключать вирус нового варианта, так как он менее чувствителен к изменениям антигена, белка шипа: Т-клетки, Т-лимфоциты живут в организме долго и обеспечивают надежную защиту от заражения. Поэтому вакцина не бессмысленна. Но не уподобляйся Жириновскому с его 8 прививками.

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