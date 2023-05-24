На Алтае назвали количество переболевших ковидом с 2020 года

А также число заболеваний ежедневно и сколько случаев с летальным исходом

24 мая 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае с 2020 года переболели коронавирусом чуть более 140 тысяч жителей, сообщают "Вести Алтай".

Главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова рассказала, что сегодня в крае регистрируют ежедневно 50-70 случаев заболевания ковидом.

"Есть тяжёлые и крайне тяжёлые случаи. Один-два случая в неделю бывает с летальным исходом", – уточнила она.

Переладова подчеркнула, что коронавирусная инфекция – это, по сути, новый вид заболевания, с которым всем теперь придётся дальше жить.

Ранее amic.ru вспоминал, как Алтайский край прожил ровно три года с появления в регионе ковида.