Нарастить производство. Губернатор Алтайского края рассказал о рекордах аграрного сектора
В сельском хозяйстве региона реализуют крупные инвестпроекты на сумму более 42 млрд рублей
29 мая 2025, 10:50, ИА Амител
Алтайские аграрии завершили 2024 год с высокими темпами роста производства – 114,9%. Показатели планируют увеличить за счет реализации крупных инвестпроектов на общую сумму свыше 42 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко на сессии АКЗС в ходе отчета о работе правительства региона за прошлый год.
Согласно итогам 2024 года, объем производства продукции сельского хозяйства вырос до 277 млрд рублей, что на 14,9% больше, чем в 2023-м. Так, за прошедший год Алтайский край занял первое место в России по производству гречки, овса, масличных культур, яровой пшеницы и льна-кудряша. По производству зерна регион находится на четвертой позиции рейтинга.
"Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 5,6 млн тонн в весе после доработки. Урожайность достигла 18,2 центнера с гектара – наилучший результат за последние годы. По объемам производства зерна Алтайский край на четвертом месте в стране", – заявил глава региона.
По объему производства животноводческой продукции среди субъектов РФ Алтайский край также занимает высокие позиции: седьмое место – по производству молока и восьмое – по производству крупного рогатого скота на убой.
Виктор Томенко также отметил, что сейчас в Алтайском крае реализуются 23 крупных инвестпроекта на общую сумму свыше 42 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что в ближайшие пять лет это позволит нарастить производство молока на 175,5 тысячи тонн к сегодняшнему 1,1 млн тонн, а производство мяса птицы – на 60 тысяч тонн.
11:02:37 29-05-2025
а где картоха?
11:21:38 29-05-2025
гость (11:02:37 29-05-2025) а где картоха?... В магазине, на базаре- везде богатый выбор и по цене и по качеству.
12:27:48 30-05-2025
Гость (11:21:38 29-05-2025) В магазине, на базаре- везде богатый выбор и по цене и по ка... И у меня в погребе есть ,скоко нужно ?
11:40:15 29-05-2025
гость (11:02:37 29-05-2025) а где картоха?...
Ясно где, в Египте...
11:40:25 29-05-2025
гость (11:02:37 29-05-2025) а где картоха?... В Китае и Египте.
12:54:36 29-05-2025
гость (11:02:37 29-05-2025) а где картоха?... изголодавшийся вы наш...
могу пару ведер картофанчика сбросить - вам на какой номер?
23:36:31 29-05-2025
гость (11:02:37 29-05-2025) а где картоха?... Во всех продуктовых магазах, на всех рынках вы видите плохо?
13:02:08 29-05-2025
Гость (11:40:15 29-05-2025) Ясно где, в Египте...... Только что с базара в Алтайке - отличнейший Кз картофель 95 р. Местный по 70.
22:09:42 29-05-2025
Гость (13:02:08 29-05-2025) Только что с базара в Алтайке - отличнейший Кз картофель 95 ... Это хорошо или очень хорошо? Тушка Бройлера 190.
23:34:40 29-05-2025
Гость (13:02:08 29-05-2025) Только что с базара в Алтайке - отличнейший Кз картофель 95 ... с 2011 по 2021 производство картофеля в АК сократилось почти в 2 раза. Года 2-3 назад казахи притащив сюда арбузы с луком обратно скупали в деревнях картофель фурами видимо сделали вывод.
22:02:04 29-05-2025
Правительство на этой странице направило большой палец в нужную сторону .
Картошка очень горячая.
13:08:11 30-05-2025
Все идет на экспорт. Недорого. Стране нужна валюта.