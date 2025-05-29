Нарастить производство. Губернатор Алтайского края рассказал о рекордах аграрного сектора

В сельском хозяйстве региона реализуют крупные инвестпроекты на сумму более 42 млрд рублей

29 мая 2025, 10:50, ИА Амител

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Алтайские аграрии завершили 2024 год с высокими темпами роста производства – 114,9%. Показатели планируют увеличить за счет реализации крупных инвестпроектов на общую сумму свыше 42 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко на сессии АКЗС в ходе отчета о работе правительства региона за прошлый год.

Согласно итогам 2024 года, объем производства продукции сельского хозяйства вырос до 277 млрд рублей, что на 14,9% больше, чем в 2023-м. Так, за прошедший год Алтайский край занял первое место в России по производству гречки, овса, масличных культур, яровой пшеницы и льна-кудряша. По производству зерна регион находится на четвертой позиции рейтинга.

"Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 5,6 млн тонн в весе после доработки. Урожайность достигла 18,2 центнера с гектара – наилучший результат за последние годы. По объемам производства зерна Алтайский край на четвертом месте в стране", – заявил глава региона.

По объему производства животноводческой продукции среди субъектов РФ Алтайский край также занимает высокие позиции: седьмое место – по производству молока и восьмое – по производству крупного рогатого скота на убой.

Виктор Томенко также отметил, что сейчас в Алтайском крае реализуются 23 крупных инвестпроекта на общую сумму свыше 42 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что в ближайшие пять лет это позволит нарастить производство молока на 175,5 тысячи тонн к сегодняшнему 1,1 млн тонн, а производство мяса птицы – на 60 тысяч тонн.