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На Алтае подумали, как побороть бедность до 2030 года

Решать вопросы повышения оплаты труда и снижения уровня бедности необходимо для достижения национальных целей развития

04 июля 2025, 13:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В правительстве Алтайского края обсудили, как увеличить зарплату работающим жителям региона и снизить уровень бедности, сообщает в своем Telegram-канале Алтайское краевое Законодательное Собрание.

По информации регионального Управления по труду и занятости населения по итогам четырех месяцев 2025 года средняя зарплата в крае выросла на 19,4% и составила 59 тыс. рублей. Таким образом, обеспечено достижение целевых показателей по работникам краевых и муниципальных учреждений. На контроле остается повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

По итогам 2024 года уровень бедности в крае составил 12,1%, то есть снизился на 1,2% к уровню предыдущего года. К 2030 году планируется снизить значение этого показателя до 8,8%.

Динамика структуры доходов и расходов / Фото: Управление по труду и занятости населения

На мероприятии отметили, что для точечного решения проблем семей с низким достатком в Алтайском крае чаще всего используют социальный контракт. Его заключение помогает поддержать инициативу жителей, направленную на создание собственного бизнеса и повышение семейного достатка.

В 2025 году на эти цели предусмотрены 1,1 млрд рублей. Это позволит заключить около 5,4 тыс. социальных контрактов. По последним данным, жители Алтайского края уже заключили в этом году 2881 социальный контракт, а всего с 2020 года - 32 641.

Как подчеркнула председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева, для достижения национальных целей развития, определенных до 2030 года, необходимо достичь не только определенных количественных показателей, но и, прежде всего, добиться качественных изменений.

"Для этого нужно отслеживать результаты реализации социального контракта после его завершения и проводить оценку эффективности принятых мер, чтобы предотвратить возвращения семьи в категорию нуждающихся", - отметила Солнцева.

Ранее сообщалось, что за чертой бедности живут 12% жителей Алтайского края, который оказался в конце рейтинга регионов по доходам населения.

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НОВОСТИПолитика

Алтайский край Борьба с бедностью

Комментарии 27

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Гость

13:24:42 04-07-2025

Ну, теперь то точно заживем, если они обсудили

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Гость

13:30:33 04-07-2025

Подобные обсуждения проводились и ранее, даже принимались программы и их финансирование, срок которых давно истёк, а результат оказался отрицательным. Более того, на протяжении четверти века, подобные программы регулярно обсуждают, принимают, и осваивают их финансирование, одни и те же люди, благосостояние которых динамично улучшается, в отличие от тех, для кого эти программы принимаются. Наверное цель обсуждений заключается в другом...

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Повсекакий

14:39:37 04-07-2025

Гость (13:30:33 04-07-2025) Подобные обсуждения проводились и ранее, даже принимались пр... Главное водить за нос да втирать очки,а результат это второстепенный вопрос,который их и не волнует.

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Гость

16:09:14 04-07-2025

Гость (13:30:33 04-07-2025) Подобные обсуждения проводились и ранее, даже принимались пр... Не пробовали уменьшать цены , а не увеличивать , для того , чтоб победить бедность ? Бедные-то из-за того , что всё дорого . А то как-то нелогично , смотреть на бедность лишь от повышения зарплат .

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Элен без ребят

06:37:16 05-07-2025

Гость (16:09:14 04-07-2025) Не пробовали уменьшать цены , а не увеличивать , для того , ... все правильно вы написали, нужно снижать расходы, а не бесконечно повышать зарплаты.

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Гость

13:37:32 04-07-2025

Это же обещали в десятых. Они врут-безбожно врут.

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Гость

13:39:55 04-07-2025

подумали, как побороть бедность --- Подумали-подумали, да ничего не придумали)

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Гость

13:45:06 04-07-2025

Предлагаю при расчёте средней зарплаты по Алтайскому краю учитывать ежемесячный платёж по кредиту за новый бюджетный китайский автомобиль. Например, отнимаем этот платёж, примерно 46 000 рублей. Должно остаться у человека минимум 59 000 руб, на еду, ЖКХ, одежду, бензин и отложить 10 000 руб на ежегодный отпуск! Подписывайтесь.

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Олег

13:45:45 04-07-2025

А за былое кто ответит - Нацпроекты?
Где достижения?

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Гость

13:46:32 04-07-2025

Вспомнил программу Городок. Художник Маузер. Ликвидация безграмотности. Кто не видел, посмотрите.

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ВВП

14:01:33 04-07-2025

По информации регионального Управления по труду и занятости населения по итогам четырех месяцев 2025 года средняя зарплата в крае выросла на 19,4% и составила 59 тыс. рублей.

Данный товарищ наверное знает о чём говорит
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у 34% россиян в 2025 году снизилась зарплата, а у 7% работающего населения доходы упали более чем в два раза.

На пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ глава Сбербанка заявил, что опасно оперировать общими цифрами. «Такого рода индикаторы мы называем арбузными: они снаружи зеленые, внутри — красные», — подчеркнул он и в качестве примера привел рост заработных плат.

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Гость

14:09:25 04-07-2025

Ущербные подумать не могут ! Им не понять , чем живут тут , на земле, без обслуги и личных шоферов, скудоумие им в награду! Зато алчность и жадность с хитро..тью в избытке! Проживем без ваших забот лучше , чем с вашими задумками!

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Гость

14:10:45 04-07-2025

Дак очень просто победить. Запретить надо. И штраф ввести

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Гость

14:37:01 04-07-2025

Гость (14:10:45 04-07-2025) Дак очень просто победить. Запретить надо. И штраф ввести... Запретить запрещать
и это -иномарки все отобрать и поделить

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Гость

14:43:30 04-07-2025

Гость (14:10:45 04-07-2025) Дак очень просто победить. Запретить надо. И штраф ввести... Ещё можно запретить употребление слова бедность. нет слова - нет проблемы

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Гость

11:34:34 05-07-2025

Гость (14:43:30 04-07-2025) Ещё можно запретить употребление слова бедность. нет слова ... Да-да, добавить уголовную ответственность, так как данное слово дискредетирует российскую власть и святую церковь.
Ведь всем известно, что власть она от Бога.

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Гость

14:25:52 04-07-2025

Подумали - подумали, да так ничего умного и не придумали... Что и требовалось доказать.

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ППШариков

14:33:20 04-07-2025

"А сходите, голубчик, и узнайте чего же хотят революционеры?!
- Барыня, они хотят чтобы не было богатых - говорит вернувшись дворник.
- Странно - задумчиво произносит барыня - а мой дед хотел чтобы не было
бедных!" (с)

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U2

14:34:31 04-07-2025

Поддерживаю, ввести штраф за бедность. Если бедный ,плати штраф. А богатых надо поощрять, и все бедные перестроятся, будут богатеть. и тогда тот кто был бедным станет богатым , и бывшим богатым надо будет платить штраф за бедность, они на фоне разбогатевших уже будут бедными.

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Гость

15:42:15 04-07-2025

Было б чем подумать, а так, одни пиар акции!

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Гость

16:56:19 04-07-2025

В 2025 году на эти цели предусмотрены 1,1 млрд рублей. Это позволит заключить около 5,4 тыс. социальных контрактов.
Это примерно по 180 000 руб на контракт. Интересно , какой бизнес можно на это открыть? Я предлагаю пойти дальше - заключить 540 тысяч социальных контрактов по 1 800 руб. Все бедняки поголовно станут бизнесменами.
Борьба с бедностью - это когда большинство людей начнут получать достойную зарплату в 100-150 тысяч рублей, а не богатые складывать на свои счета 10,3 мрд рублей, как на фото.

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Элен без ребят

06:42:56 05-07-2025

Гость (16:56:19 04-07-2025) В 2025 году на эти цели предусмотрены 1,1 млрд рублей. Это п... борьба с бедностью- это когда коммуналка не дорожает два раза в год на максимальный процент, цены в магазинах ниже столичных, покупка недвижимость хоть как- то доступна для обычного человека, это когда люди не выбирают между поехать на работу на транспорте и купить булочку на обед.

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Юрий

16:57:31 04-07-2025

Пока будут учитывать средний зарплату по в стране то количество бедных будет только увеличиваться,так как разрыв в доходах только растет.Одни будут есть мясо,другие капусту,а в целом по статистике едят голубцы.

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Гость

19:25:35 04-07-2025

Начиная с самого главного все обещают что лучше будет в будущем. Штрафы цены жкх в настоящем...

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Мусик

22:08:27 04-07-2025

"Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у 34% россиян в 2025 году снизилась зарплата, а у 7% работающего населения доходы упали более чем в два раза."
На пленарной сессии Финансового конгресса ЦБ глава Сбербанка заявил, что опасно оперировать общими цифрами. «Такого рода индикаторы мы называем арбузными: они снаружи зеленые, внутри — красные», — подчеркнул он и в качестве примера привел рост заработных плат.

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Гость

09:02:24 05-07-2025

И при этом душат "Светофор"...

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Дюша

09:21:16 07-07-2025

Правительство на другой планете живет...Где они увидели рост зарплаты? Ау, у кого зарплата выросла хоть на 5% за последние 10 ЛЕТ???!!! Можно подумать, что в правительстве не догадываются, что "повышение зарплаты" в большинстве случаев просто схема ухода от налогов.

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