Решать вопросы повышения оплаты труда и снижения уровня бедности необходимо для достижения национальных целей развития

04 июля 2025, 13:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В правительстве Алтайского края обсудили, как увеличить зарплату работающим жителям региона и снизить уровень бедности, сообщает в своем Telegram-канале Алтайское краевое Законодательное Собрание.

По информации регионального Управления по труду и занятости населения по итогам четырех месяцев 2025 года средняя зарплата в крае выросла на 19,4% и составила 59 тыс. рублей. Таким образом, обеспечено достижение целевых показателей по работникам краевых и муниципальных учреждений. На контроле остается повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

По итогам 2024 года уровень бедности в крае составил 12,1%, то есть снизился на 1,2% к уровню предыдущего года. К 2030 году планируется снизить значение этого показателя до 8,8%.

Динамика структуры доходов и расходов / Фото: Управление по труду и занятости населения

На мероприятии отметили, что для точечного решения проблем семей с низким достатком в Алтайском крае чаще всего используют социальный контракт. Его заключение помогает поддержать инициативу жителей, направленную на создание собственного бизнеса и повышение семейного достатка.

В 2025 году на эти цели предусмотрены 1,1 млрд рублей. Это позволит заключить около 5,4 тыс. социальных контрактов. По последним данным, жители Алтайского края уже заключили в этом году 2881 социальный контракт, а всего с 2020 года - 32 641.

Как подчеркнула председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева, для достижения национальных целей развития, определенных до 2030 года, необходимо достичь не только определенных количественных показателей, но и, прежде всего, добиться качественных изменений.

"Для этого нужно отслеживать результаты реализации социального контракта после его завершения и проводить оценку эффективности принятых мер, чтобы предотвратить возвращения семьи в категорию нуждающихся", - отметила Солнцева.

Ранее сообщалось, что за чертой бедности живут 12% жителей Алтайского края, который оказался в конце рейтинга регионов по доходам населения.