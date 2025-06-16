За чертой бедности живут 12%. Алтай оказался в конце рейтинга по доходам населения

За год доля бедных в крае уменьшилась на 1,2 процентного пункта

16 июня 2025, 12:22, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доходам населения, а Республика Алтай – 82-е, сообщает РИА Новости.

Рейтинг рассчитывался по данным Росстата за 2024 год по отношению медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе. Также дополнительно регионы ранжировались по доле населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и ее годовой динамике.

"В Алтайском крае доля населения за чертой бедности в 2024 году – 12,1%. При этом доля уменьшилась на 1,2 процентного пункта. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 1,47", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай за чертой бедности проживают 13,8% населения, за год доля снизилась на 2,4 процентного пункта. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 1,37.

Среди сибирских регионов выше всего по доходам населения находится Новосибирская область (22-е место), где отношение доходов к набору – 2,02. За чертой бедности там проживают 8,2% населения.

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где отношение доходов к "набору" – 3,94, а за чертой бедности находится лишь 3,5% жителей.

В аутсайдерах – Республика Ингушетия, где за чертой бедности проживают 25,6% населения, а отношение доходов к "набору" – 1,13.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по уровню благосостояния семей.