За чертой бедности живут 12%. Алтай оказался в конце рейтинга по доходам населения
За год доля бедных в крае уменьшилась на 1,2 процентного пункта
16 июня 2025, 12:22, ИА Амител
Алтайский край занял 77-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доходам населения, а Республика Алтай – 82-е, сообщает РИА Новости.
Рейтинг рассчитывался по данным Росстата за 2024 год по отношению медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе. Также дополнительно регионы ранжировались по доле населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и ее годовой динамике.
"В Алтайском крае доля населения за чертой бедности в 2024 году – 12,1%. При этом доля уменьшилась на 1,2 процентного пункта. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 1,47", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай за чертой бедности проживают 13,8% населения, за год доля снизилась на 2,4 процентного пункта. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 1,37.
Среди сибирских регионов выше всего по доходам населения находится Новосибирская область (22-е место), где отношение доходов к набору – 2,02. За чертой бедности там проживают 8,2% населения.
Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где отношение доходов к "набору" – 3,94, а за чертой бедности находится лишь 3,5% жителей.
В аутсайдерах – Республика Ингушетия, где за чертой бедности проживают 25,6% населения, а отношение доходов к "набору" – 1,13.
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по уровню благосостояния семей.
12:25:03 16-06-2025
Не может быть. Губернатор и депутаты не врут. У нас всё хорошо.((
12:35:57 16-06-2025
Когда работодатели поймут, что край покидают лучшие специалисты? ЛУЧШИЕ! Такая зарплата, как в крае, в других регионах была много лет назад. Посмотрите данные по СФО за прошедшие года.
12:48:42 16-06-2025
Гость (12:35:57 16-06-2025) Когда работодатели поймут, что край покидают лучшие специали... Работадатели Непоймут! рабский труд за копейки им выгоден😳
06:39:33 17-06-2025
Гость (12:35:57 16-06-2025) Когда работодатели поймут, что край покидают лучшие специали... Сытый голодного не уразумеет
12:38:02 16-06-2025
Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по уровню благосостояния семей.
Зачем постоянно это писать? Ничего ведь не меняется десятилетиями!
12:42:31 16-06-2025
А у губернатора рейтинг выше среднего по стране. Эт как?
13:07:55 16-06-2025
Гость (12:42:31 16-06-2025) А у губернатора рейтинг выше среднего по стране. Эт как?... отчёты красивые рисовать умеет и речи произносить.
12:53:15 16-06-2025
В действительности за чертой бедности живут минимум 50% населения края🙄
14:03:52 16-06-2025
Гость (12:53:15 16-06-2025) В действительности за чертой бедности живут минимум 50% насе... Не живут, а выживают. И чем дальше, тем это заметней. Кто то на Мазерати едет, а кто то старенький Жигуль толкает.
22:13:39 16-06-2025
Гость (14:03:52 16-06-2025) Не живут, а выживают. И чем дальше, тем это заметней. Кто то... я старенький жигуль только у пацанов видел
12:54:59 16-06-2025
Количество живущих за чертой бедности уменьшилось... Эк красиво выразились! Нет бы прямо сказать, без экивоков - работающих нищих стало меньше, ибо сдохли, бедолаги, не выдержав очередного повышения цен и тарифов. Кто с голодухи, а кто и от мороза - ибо Сибирь, это вам не Ингушетия, тут в холщовых штанах да на хлебушке с водой не проживешь.
13:03:35 16-06-2025
я думаю, что это еще причесанные проценты.
без укладки, цифирь будет еще "веселее"
13:06:30 16-06-2025
Алтай- 82?! да они реально с мешками налички приезжают квартиры отпрыскам покупать в Барнауле и п там для налоговой работы немеряно!
13:35:17 16-06-2025
К низким зп прибавьте самую дорогую комуналку, дорогие продукты, отсутствие газа...
13:42:28 16-06-2025
все нытики отписались? Только что читал новость, что выпускники в этом году ждут подарков от родителей в виде квартир, машин, дорогих гаджетов, украшений. Таких больше 80%. И ведь покупают. Скоро яхты с самолетами будут просить. Я к тому, что те, кто не жалуется, что кто-то ему вечно виноват(власть, конечно), а старается для своей семьи, доходов на "хотелки" спиногрызов хватает. Сейчас зп напрямую зависит от умения и, главное, желания что-то делать, это вам не 90е-начало 00х
22:15:02 16-06-2025
Гость (13:42:28 16-06-2025) все нытики отписались? Только что читал новость, что выпуск... этим бесполезно объяснять. Собрание обиженных и униженных.
00:46:28 17-06-2025
Гость (13:42:28 16-06-2025) все нытики отписались? Только что читал новость, что выпуск... Больше 200 000 человек за чертой бедности - это нищие. Федор Михайлович Достоевский, в романе "Преступление и наказание", устами Мармеладова (одного из персонажей) озвучил свое отношение к бедности и нищете. " Бедность не порок, это истина... Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто.
13:50:11 16-06-2025
12% от населения края -это сколько тысяч человек не просто бедствуют, а находятся ЗА ЧЕРТОЙ бедности?
13:55:54 16-06-2025
не знаю, покажите конкретные примеры, где эти бедняки. Или это хитрость по получению пособий и прятанию доходов?!
15:51:35 16-06-2025
Гость (13:55:54 16-06-2025) не знаю, покажите конкретные примеры, где эти бедняки. Или э... Пенсии 14-18 тысяч- конкретный пример 👇.
14:02:59 17-06-2025
Гость (15:51:35 16-06-2025) Пенсии 14-18 тысяч- конкретный пример 👇.... они бездетные? у моей мамочки пенсия около 40 , полностью обеспечена. сейчас во Вьетнаме с подружкой , выехали покупаться на 44 дня. Беззаботная активная старость
18:53:22 17-06-2025
Гость (14:02:59 17-06-2025) они бездетные? у моей мамочки пенсия около 40 , полностью об... Гость, твоя мамочка судьей работала? Тогда понятно, пенсия для нее, кармашкины расходы.
13:59:10 16-06-2025
Отрицательный прорыв! Упс...
14:46:03 16-06-2025
Ага, ещё сопоставьте это с конячими ценами вообще на всё. Серьёзно, у нас жильё Толь чуть дешевле чем в Питере, Карл. Уберите всех этих непонятных людей которые на рейнджер (и т.п.)кататются (вообще кто то законность их доходов проверял?) и можно будет прийти к выводу что Барнаул по уровню жизни на 285 месте из 85. Про всякие бийски, алейски и рубцовски вообще молчу.
16:00:07 16-06-2025
У меня аж скупая слеза пала на небритую щеку с вашего плачя...
16:08:56 16-06-2025
ЦУМ ЖИВ! (16:00:07 16-06-2025) У меня аж скупая слеза пала на небритую щеку с вашего плачя.... Щека не бритая потому же что и слеза скупая, потому что бабла нет... Вот и спалился XD
14:01:48 17-06-2025
Гость (16:08:56 16-06-2025) Щека не бритая потому же что и слеза скупая, потому что бабл... так модно - 3х дневная щетина
18:17:49 16-06-2025
Так вот она какая энергия развития !
20:19:32 16-06-2025
Ситуация в Алтае настолько плачевная, что через несколько лет алтайцы будут приезжать в Казахстан на заработки, особенно в соседние регионы Казахстана, которые граничат с Алтаем, а это Абайская Область, Восточно-Казахстанская Область и Павлодарская Область
07:01:28 20-06-2025
Ситуация такова, что люди не хотят работать. За хорошую зарплату... Не идут работать ни на производство, ни в сферу услуг, ни на транспорт. Месяцами найти не могут водителей, автомехаников, официантов и т. д...Работы в крае много, работать не кому. Есть только кому плакать, что всё плохо.
20:20:35 16-06-2025
Гость (13:42:28 16-06-2025) все нытики отписались? Только что читал новость, что выпуск... это что-ж такое вы умеете делать, что ваша з/п зависит исключительно от ваших навыков, а не от жадности и скупости работодателя, и его желания меньше налогов платить? Прям на все-все "хотелки" хватает? Таких з/п официально в крае нет, так где, вы говорите, работаете?