На Алтае парень подрабатывал таксистом и обманывал людей с помощью объявлений

Очередную жертву он обманул на 35 тысяч рублей

07 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

Автомобиль такси / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который обманывал жителей в различных селах, сообщает региональное управление ведомства.

"Росгвардейцы получили ориентировку на 21-летнего мужчину. Молодой человек в различных населенных пунктах расклеивал объявления о том, что может оказать помощь в получении водительского удостоверения. Получив деньги, никакой помощи не оказывал, а просто скрывался", – говорится в сообщении.

Очередную жертву в селе Овечкино Завьяловского района он обманул на 35 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что парень подрабатывает частным извозом на автомобиле ВАЗ. Росгвардейцы во время патрулирования заметили подходящего под описание водителя, который стоял рядом с автомобилем, и задержали.

"Он дал признательные показания. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным фактам на территории региона", – отметили в Росгвардии.

Ранее в Алтайском крае супруги-наркоманы сбили росгвардейца, попросившего их предъявить документы.