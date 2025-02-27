На Алтае супруги-наркоманы сбили росгвардейца, попросившего их предъявить документы

Изначально обвиняемые приобретали наркотики для личного употребления, однако позже решили заработать на "закладках"

27 февраля 2025, 19:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Рубцовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении супругов из Барнаула, обвиняемых в распространении наркотиков и применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в алтайском Следкоме.

По данным следствия, 32-летняя женщина и ее 38-летний супруг, будучи наркозависимыми, приобретали запрещенные вещества через интернет-магазин. В сентябре 2024 года им предложили зарабатывать на распространении наркотиков. Супруги согласились.

Сначала пара занималась мелкими закладками в пригороде Барнаула, затем им доверили перевозку крупных партий – от 50 до 1 тысячи граммов. За свою "подработку" они получали до 118 тысяч рублей в неделю.

В ноябре 2024 года супруги попали в поле зрения оперативников, и их автомобиль остановили в Рубцовском районе.

"Сотрудники МВД и Росгвардии попросили супругов предъявить документы. Однако, не желая подчиняться законным требованиям правоохранителей, они решили скрыться, при этом наехав на росгвардейца, которого провезли на капоте автомобиля более 50 метров", – рассказали в СК.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.