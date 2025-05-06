На Алтае пенсионерки на лавочке помогли росгвардейцам задержать разбойников

Злоумышленники выпрыгнули с балкона, но убежать не смогли

06 мая 2025, 10:17, ИА Амител

Пенсионерки возле подъезда / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае сотрудники вневедомственной охраны задержали двух подозреваемых в разбое мужчин, сообщает региональное управление Росгвардии.

Правоохранители получили ориентировку на двух мужчин, которые несколькими днями ранее избили и похитили деньги и сотовый телефон у местного жителя. Вскоре они заметили похожих по приметам молодых людей, заходящих в подъезд многоэтажки.

"Сидящие возле подъезда пенсионерки охотно рассказали сотрудникам, в какой квартире проживают данные граждане", – сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы нашли необходимую квартиру и потребовали открыть дверь. В это время водитель экипажа увидел, что двое мужчин выпрыгивают с балкона второго этажа.

Злоумышленников задержали. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители города Рубцовска и Топчихинского района Алтайского края.

Ранее в Барнауле росгвардейцы опознали похитителя обуви по кедам с красной подошвой.