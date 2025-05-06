На Алтае пенсионерки на лавочке помогли росгвардейцам задержать разбойников
Злоумышленники выпрыгнули с балкона, но убежать не смогли
06 мая 2025, 10:17, ИА Амител
В Алтайском крае сотрудники вневедомственной охраны задержали двух подозреваемых в разбое мужчин, сообщает региональное управление Росгвардии.
Правоохранители получили ориентировку на двух мужчин, которые несколькими днями ранее избили и похитили деньги и сотовый телефон у местного жителя. Вскоре они заметили похожих по приметам молодых людей, заходящих в подъезд многоэтажки.
"Сидящие возле подъезда пенсионерки охотно рассказали сотрудникам, в какой квартире проживают данные граждане", – сообщили в ведомстве.
Росгвардейцы нашли необходимую квартиру и потребовали открыть дверь. В это время водитель экипажа увидел, что двое мужчин выпрыгивают с балкона второго этажа.
Злоумышленников задержали. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители города Рубцовска и Топчихинского района Алтайского края.
Ранее в Барнауле росгвардейцы опознали похитителя обуви по кедам с красной подошвой.
10:32:59 06-05-2025
Всегда так было. Сейчас еще камеры добавились, но бабушки даже надежней