На Алтае пенсионерку растрогала история мошенника о маме и она перевела ему 31 тысячу

Незнакомец попросил покупать его матери продукты и лекарства

27 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенник похитил у 66-летней жительницы 31 тысячу рублей, рассказав ей трогательную историю о маме, которая тяжело болеет и за ней некому ухаживать, сообщает региональное МВД.

Пенсионерке позвонил мужчина и рассказал, что находится в командировке и не может приехать. Попросил помочь по уходу за больной матерью: покупать продукты и лекарства. Пообещал хорошо заплатить.

"Далее позвонил по видеосвязи и сказал, что для перевода денег за работу необходимо нажать на указанную им кнопку во время разговора. Оказалось, что со счета женщины списалось 8 тысяч и 23 тысячи рублей", – отметили в ведомстве.

Только после прекращения разговора женщина поняла, что ее обманули.

Ранее другая пенсионерка в Алтайском крае хотела помочь соседу обменять бонусы на рубли и потеряла 170 тысяч.