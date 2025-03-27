На Алтае пенсионерку растрогала история мошенника о маме и она перевела ему 31 тысячу
Незнакомец попросил покупать его матери продукты и лекарства
27 марта 2025, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае мошенник похитил у 66-летней жительницы 31 тысячу рублей, рассказав ей трогательную историю о маме, которая тяжело болеет и за ней некому ухаживать, сообщает региональное МВД.
Пенсионерке позвонил мужчина и рассказал, что находится в командировке и не может приехать. Попросил помочь по уходу за больной матерью: покупать продукты и лекарства. Пообещал хорошо заплатить.
"Далее позвонил по видеосвязи и сказал, что для перевода денег за работу необходимо нажать на указанную им кнопку во время разговора. Оказалось, что со счета женщины списалось 8 тысяч и 23 тысячи рублей", – отметили в ведомстве.
Только после прекращения разговора женщина поняла, что ее обманули.
Ранее другая пенсионерка в Алтайском крае хотела помочь соседу обменять бонусы на рубли и потеряла 170 тысяч.
17:10:48 27-03-2025
К старости много кто впадает в сентиментальность, чем подонки и пользуются, типа лоха кинуть не грех. Ненавижу уродов.