Парень из Барнаула помог мошенникам обчистить 72-летнюю пенсионерку и оставить ее без дома

Женщину припугнули и потребовали держать все разговоры втайне

24 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 19-летний житель Барнаула помог телефонным мошенникам обмануть 72-летнюю пенсионерку из Бийска, сообщает региональное МВД.

Аферисты звонили женщине в течение трех месяцев, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Убедили взять кредиты на 700 тысяч рублей.

"Кроме того, потерпевшая поверила, что принадлежащим ей жильем пытаются завладеть нечистые на руку люди. Звонившие предложили действовать на опережение и самостоятельно продать дом, после чего передать вырученные деньги курьеру. Пообещали, что как только злоумышленников разоблачат, сделку признают недействительной и все вернется, если она будет держать все разговоры втайне", – рассказали в ведомстве.

Пенсионерка продала дом за 2,5 млн рублей, забрала наличные у покупателя и в назначенное время отдала их посыльному аферистов. Молодой человек специально приехал в Бийск. Он перечислил деньги на указанный ему счет и оставил себе вознаграждение – 10 тысяч рублей.

"На этом мошенники не остановились. Зная, что у потерпевшей есть в собственности еще и квартира, убедили продать. Жилье было предложено тому же покупателю, который купил дом. Он заподозрил неладное и решил выяснить, в чем причина продажи", – отметили в МВД.

Пенсионерка не стала ничего объяснять, тогда мужчина нашел ее родственников. Оказалось, что они были не в курсе происходящего. Дочь потерпевшей сразу обратилась в полицию.

Ранее другая бийская пенсионерка перевела мошенникам 180 тысяч рублей, чтобы не попасть под статью.