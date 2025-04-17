На Алтае по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к храмам и святым местам
Жители смогут комфортнее добираться до церквей, храмов, монастырей и мест паломничества
17 апреля 2025, 13:22, ИА Амител
В Алтайском крае в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланирован ремонт автомобильных дорог, ведущих к религиозным объектам, сообщает региональный Минтранс.
Какие дороги отремонтируют в Барнауле?
Восстановят участок улицы Малахова (от улицы Сухэ-Батора до улицы Эмилии Алексеевой). Эта дорога ведет к церкви Вознесения Господня. На участке общей протяженностью семь километров выполнят комплекс работ по устройству выравнивающего слоя, укладке асфальтобетонного покрытия, частичной замены бортового камня и ремонту покрытия тротуаров.
К храму великомученика Георгия Победоносца на территории Булыгино-Кировского кладбища можно доехать по улице Чернышевского. В годы Великой Отечественной войны на кладбище хоронили военнослужащих, умерших в госпиталях Барнаула, поэтому его называют военным. Дорогу и прилегающие тротуары приведут в норматив на участке от переулка Малого Прудского до здания № 295а.
Дорога станет комфортней и для тех, чей путь в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке Южном пролегает через Змеиногорский тракт. Отремонтируют участок улицы Зоотехнической протяженностью два километра – от Змеиногорского тракта до улицы Герцена.
В черте Барнаула располагается Никольский источник. Путь к месту паломничества станет более доступным после открытия движения по Ташкентскому мосту через реку Барнаулку. Сейчас ведется его реконструкция. Протяженность нового сооружения составит 111 метров, ширина – восемь метров. Стоимость работ – 115 млн рублей.
Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае?
В Усть-Пристанском районе за два года отремонтируют 10 км дороги К-13 Алейск – Краснодарское. Именно по ней проходит маршрут всероссийского крестного хода в Коробейниково. В прошлом году был восстановлен участок протяженностью 5,4 км.
В Рубцовском районе запланирован ремонт восьми километров трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, по которой проходит маршрут на кладбище Рубцовска и расположена часовня Воскрешения Лазаря.
"После проведения запланированных работ жители смогут комфортнее добираться до церквей, храмов и монастырей, мест паломничества", – подчеркнули в Минтрансе.
13:24:45 17-04-2025
А при коммунистах отремонтировали бы дороги к школам
13:50:56 17-04-2025
Гость (13:24:45 17-04-2025) А при коммунистах отремонтировали бы дороги к школам... Коммунисты виноваты! Понастроили этих школ, а дороги не могли вечные построить.
14:46:54 17-04-2025
Гость (13:50:56 17-04-2025) Коммунисты виноваты! Понастроили этих школ, а дороги не могл... Одноначно!
13:53:12 17-04-2025
РПЦ небедная могли бы и сами к своим храмам и своим святым местам в которых верующим свечки продают дороги отремонтировать
14:35:20 17-04-2025
а дороги для обычных людей, именуемые тротуарами, не хотят обезопасить от кирпичей и штукатурки, падающих на их головы? понимаю, конечно, что это кровавые коммуняки во главе с людоедом Сталиным понастроили опасных домов, но все же...
14:44:56 17-04-2025
Государству нужны люди, которые ходят в церковь-ими легко управлять и манипулировать. Поэтому у нас сейчас высшее образование платное, в отличие от Советского Союза. Умным людям лапши на уши не навешаешь. Поэтому школы на селе в руинах, про клубы я вообще молчу.
15:42:49 17-04-2025
Церкви и сами могли бы дороги отремонтировать. Не бедные
15:45:12 17-04-2025
хоть бы новость прочитали, потом уж комментировали. Обычный ремонт улиц приурочили к "дорога к храму". Разнарядка какая-то вышла похоже, либо деньги в рамках нацпроекта выделяют на это. Ну какая дорога к храму - улица Малахова от Сухэ-Батора до Эмильки? Обычный ремонт. Мост на Ташкентском в том году начали делать, никакой "дороги к храму" не было. Под эту программу попал Змеиногорский тракт, Зоотехническая, ещё два месяца назад планировался ремонт. Это хорошо, что изыскали возможность получить федеральное финансирование на ремонт улиц, а по какой статье вопрос уже десятый.
15:53:30 17-04-2025
Гость (15:45:12 17-04-2025) хоть бы новость прочитали, потом уж комментировали. Обычный ... Хоть один человек оказался в здравом уме... Хорошо, что хоть Андрейка, он же Дюша, гавкать не начал... Смотрят в книгу видят фигу (с)...
07:58:20 18-04-2025
Целинную отремонтируйте, на ней кроме школы, 3 дошкольных учреждения, краевой больницы ещё и храм Архистратига Михаила