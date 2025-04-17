На Алтае по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к храмам и святым местам

Жители смогут комфортнее добираться до церквей, храмов, монастырей и мест паломничества

17 апреля 2025, 13:22, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланирован ремонт автомобильных дорог, ведущих к религиозным объектам, сообщает региональный Минтранс.

Какие дороги отремонтируют в Барнауле?

Восстановят участок улицы Малахова (от улицы Сухэ-Батора до улицы Эмилии Алексеевой). Эта дорога ведет к церкви Вознесения Господня. На участке общей протяженностью семь километров выполнят комплекс работ по устройству выравнивающего слоя, укладке асфальтобетонного покрытия, частичной замены бортового камня и ремонту покрытия тротуаров.

К храму великомученика Георгия Победоносца на территории Булыгино-Кировского кладбища можно доехать по улице Чернышевского. В годы Великой Отечественной войны на кладбище хоронили военнослужащих, умерших в госпиталях Барнаула, поэтому его называют военным. Дорогу и прилегающие тротуары приведут в норматив на участке от переулка Малого Прудского до здания № 295а.

Дорога станет комфортней и для тех, чей путь в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке Южном пролегает через Змеиногорский тракт. Отремонтируют участок улицы Зоотехнической протяженностью два километра – от Змеиногорского тракта до улицы Герцена.

В черте Барнаула располагается Никольский источник. Путь к месту паломничества станет более доступным после открытия движения по Ташкентскому мосту через реку Барнаулку. Сейчас ведется его реконструкция. Протяженность нового сооружения составит 111 метров, ширина – восемь метров. Стоимость работ – 115 млн рублей.

Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае?

В Усть-Пристанском районе за два года отремонтируют 10 км дороги К-13 Алейск – Краснодарское. Именно по ней проходит маршрут всероссийского крестного хода в Коробейниково. В прошлом году был восстановлен участок протяженностью 5,4 км.

В Рубцовском районе запланирован ремонт восьми километров трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, по которой проходит маршрут на кладбище Рубцовска и расположена часовня Воскрешения Лазаря.