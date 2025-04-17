Минтранс ищет подрядчика, чтобы за 825 миллионов рублей достроить развязку в Барнауле
Сдать объект должны к концу ноября 2025 года
17 апреля 2025, 11:20, ИА Амител
Министерство транспорта Алтайского края начало поиски новой подрядной организации, которая сможет со второй попытки достроить многоуровневую развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле. Как следует из данных на сайте госзакупок, аукцион должен пройти до 28 апреля.
Когда планируют достроить развязку?
В проекте договора указано, что весь комплекс работ нужно выполнить до 28 ноября 2025 года. Заказчиком выступает КГКУ "Алтайавтодор". Начальная цена контракта составляет около 825 миллионов рублей. Это на 138 млн рублей меньше суммы обязательств, не исполненных первым подрядчиком. Готовность объекта составляет около 80%. Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей.
По информации amic.ru, в аукционе планируют участвовать несколько местных дорожно-строительных компаний. В частности, интерес к работам проявляет Центральное ДСУ.
Почему не достроили развязку?
Завершить строительство развязки планировали в декабре 2024 года. Однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. В итоге "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК также возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам. Позже краевые власти заявили, что объект обязательно сдадут, пусть и не в срок.
При этом фронт работ остался небольшим. Новому подрядчику предстоит достроить тоннель (завершить бетонирование стен и дна), а также уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и обустроить тротуары.
11:30:01 17-04-2025
Подведомственные ДСУ заберут, как пить дать)))))) Тем более это участок в обслуживании Центрального ДСУ. В общем, деньги дали, себе забрали. Надежно, как швейцарские часы.
15:02:27 17-04-2025
Гость (11:30:01 17-04-2025) Подведомственные ДСУ заберут, как пить дать)))))) Тем более ... лавное чтобы достроили нормально и с прошлых строителей забрать неосвоенную сумму
14:54:13 18-04-2025
Гость (15:02:27 17-04-2025) лавное чтобы достроили нормально и с прошлых строителей забр... Не освоенная сумма примерно 500 лямов,а тут уже 800😀
11:37:18 17-04-2025
Проснулись ? уже месяц нужно вести работы , а ведутся одни разговоры кто кому должен и за что.
11:49:11 17-04-2025
Гость (11:37:18 17-04-2025) Проснулись ? уже месяц нужно вести работы , а ведутся одни р... шабаш- монтаж наймут и за месяц быстренько доделают.
я бы, кстати, поостереглась по ней ездить, атомалоличо.
11:53:49 17-04-2025
Ведомственная разобщённость и развращённость приводит к таким результатам. Почему строительством развязки не занимается министерство строительства это его , Министра задача . Нет квалификации в строительстве "руководи" ЖКХ тут с профессионалитетом можно руководить. Разве Мин транс не про маршруты и качество перевозящего людей транспорта.?
13:47:40 17-04-2025
тендеры надо было в январе розыгрывать. А в апреле вовсю строить, а то опять в этом году не успеют ( дожди, жара. ветер и т. д и в этом году будут).
14:45:00 17-04-2025
Достроят, только качество какое будет? А в 2026 году начнут ремонтировать полотно или расширять ветку на Южный. Обещали изменить схему движения - а воз и ныне там. Почему Крылов не в Барнауле родился, сейчас бы таких басен наваял на местных новостях и чиновничьих проделках.
15:58:44 17-04-2025
Один уже мост на Ленинском отремонтировал и торжественно запустил. Теперь сидит.
08:37:54 18-04-2025
Опять в снег асфальт укладывать будут? Новые технологии?