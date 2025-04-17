Минтранс ищет подрядчика, чтобы за 825 миллионов рублей достроить развязку в Барнауле

Сдать объект должны к концу ноября 2025 года

17 апреля 2025, 11:20, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Министерство транспорта Алтайского края начало поиски новой подрядной организации, которая сможет со второй попытки достроить многоуровневую развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле. Как следует из данных на сайте госзакупок, аукцион должен пройти до 28 апреля.

Когда планируют достроить развязку?

В проекте договора указано, что весь комплекс работ нужно выполнить до 28 ноября 2025 года. Заказчиком выступает КГКУ "Алтайавтодор". Начальная цена контракта составляет около 825 миллионов рублей. Это на 138 млн рублей меньше суммы обязательств, не исполненных первым подрядчиком. Готовность объекта составляет около 80%. Общая стоимость проекта – около 2,9 миллиарда рублей.

По информации amic.ru, в аукционе планируют участвовать несколько местных дорожно-строительных компаний. В частности, интерес к работам проявляет Центральное ДСУ.

Почему не достроили развязку?

Завершить строительство развязки планировали в декабре 2024 года. Однако подрядчик – Региональная строительная компания (РСК) – нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. В итоге "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК также возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам. Позже краевые власти заявили, что объект обязательно сдадут, пусть и не в срок.

При этом фронт работ остался небольшим. Новому подрядчику предстоит достроить тоннель (завершить бетонирование стен и дна), а также уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и обустроить тротуары.