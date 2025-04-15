На Алтае подросток навестил бабушку и пополнил свою карту чужими деньгами

Он перевел 10 тысяч рублей со счета родственницы

15 апреля 2025, 19:22, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

В Романовском районе перед судом предстанет 17-летний подросток, похитивший деньги с банковской карты своей родственницы, сообщили в алтайском СК.

Как установило следствие, в марте текущего года в одном из сел района несовершеннолетний пришел к своей бабушке, у которой гостила родственница. Подросток взял ее телефон и обнаружил, что к номеру привязана банковская карта.

"Он перевел с банковского счета женщины денежные средства в размере 10 тысяч рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, после чего в короткие сроки обвиняемый был установлен и привлечен к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Юного злоумышленника обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета". Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Бийский городской суд рассмотрел дело 36-летнего местного жителя, который похитил 108 тысяч рублей со счета своей бабушки.