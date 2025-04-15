На Алтае подросток навестил бабушку и пополнил свою карту чужими деньгами
Он перевел 10 тысяч рублей со счета родственницы
15 апреля 2025, 19:22, ИА Амител
В Романовском районе перед судом предстанет 17-летний подросток, похитивший деньги с банковской карты своей родственницы, сообщили в алтайском СК.
Как установило следствие, в марте текущего года в одном из сел района несовершеннолетний пришел к своей бабушке, у которой гостила родственница. Подросток взял ее телефон и обнаружил, что к номеру привязана банковская карта.
"Он перевел с банковского счета женщины денежные средства в размере 10 тысяч рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, после чего в короткие сроки обвиняемый был установлен и привлечен к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
Юного злоумышленника обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета". Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Бийский городской суд рассмотрел дело 36-летнего местного жителя, который похитил 108 тысяч рублей со счета своей бабушки.
19:29:30 15-04-2025
Я не умею так и не понимаю, как не зная кода (пароля), переводят и снимают деньги с чужих счетов 🤔?
06:30:56 16-04-2025
Гость (19:29:30 15-04-2025) Я не умею так и не понимаю, как не зная кода (пароля), перев... Если в руках разблокированный телефон, набираешь команду мобильному банку, сюда же приходит подтверждение. Поэтому пожилым лучше не привязывать мобильный банк или делать это на отдельный телефон, который они не таскают с собой.
06:52:50 16-04-2025
Гость (06:30:56 16-04-2025) Если в руках разблокированный телефон, набираешь команду моб... Это как? У меня два приложения разных банков, чтобы зайти в приложение надо либо приложить правильный палец, либо набрать пароль. О какой команде и каком подтверждении вы ведете речь?
11:13:39 16-04-2025
Гость (06:52:50 16-04-2025) Это как? У меня два приложения разных банков, чтобы зайти в ... Элементарный ussd- запрос для перевода с карты на карту, не надо никаких приложений и интернета.
06:29:28 17-04-2025
Да, USSD либо СМС. Дайте мне вашу симку, привязанную к банку, и я оставлю вас без штанов. Приложения с ПИН-кодами и правильными пальцами можете забрать себе :-)
19:30:28 15-04-2025
Поганец
19:31:32 15-04-2025
В бабушках какое-то зло
19:59:44 15-04-2025
Балбесу 17 лет, иди работай.
21:06:59 15-04-2025
Гость (19:59:44 15-04-2025) Балбесу 17 лет, иди работай. ... Такие дебилы работать не хотят, жизнь свою в пустую прожигают гуляя на улице, катаясь на самокатах и жрут энергетики.
Такого заставь работать ныть начнет что тяжело, зато куда проще баблишко с карты перевести, ну теперь посидит в колонии подумает. Если родственница его пойдет до конца.
20:45:43 15-04-2025
А мы были тимуровцамт, бабушкам дрова кололи, воду носили.
06:59:56 16-04-2025
В данном случае перед нами имбицилл - перевел деньги на свой счет. То есть все следствие уложилось в минуту - посмотреть транзакции по счету бабушки - а куда же ушли деньги) Исправительные работы ему в интересах общества - пускай улицы города убирает, он после зимы крайне грязный.
18:34:52 16-04-2025
мой гадский кузен к бабуле четко в день пенсии приезжал. наверняка с подачи его корыстной мамаши, а когда бабуля заболела - ниразу не приехал и на похоронах не был. скотина же