На Алтае получили 260 млн курортного сбора, а в двух других регионах – 5,2 млрд

Собранные в трех регионах деньги направили на развитие своей туристической инфраструктуры

02 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Город-курорт Белокуриха в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, где в декабре 2024 года завершается эксперимент по взиманию курортного сбора, в общей сумме удалось собрать более 5,5 млрд рублей, пишет "Парламентская газета".

Эксперимент проводился с мая 2018 года. Изначально в нем согласились принять участие Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края и Республика Крым, однако позже власти полуострова отказались от введения курортного сбора. Каждый регион может сам устанавливать размер сбора, но не менее 100 рублей за сутки съема номера.

"Алтайский край смог привлечь 260 млн рублей. Как пояснила представитель пресс-службы регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Наталья Мненко, 190 млн рублей потратили на благоустройство гостевого маршрута, укрепление левого берега реки Белокуриха в районе санатория "Алтайский замок" и старой радонолечебницы", – отмечает издание.

Также обустроили пешеходные мосты, прилегающие к курортной зоне леса и организовали системы видеонаблюдения на общественных территориях и Wi-Fi зоны.

В Краснодарском крае за все время эксперимента собрали 2,8 млрд рублей. На эти деньги региональное правительство уже организовало больше 138 новых туристических объектов. Также власти занимались благоустройством парков, скверов, пляжей и общественных территорий.

В Ставропольском крае собрали 2,4 млрд рублей. На эти деньги реализовали 86 проектов по содержанию, ремонту, благоустройству и реконструкции 63 объектов курортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 54 млн рублей курортного сбора планируют получить в Алтайском крае в 2024 году. Напомним, в 2021 году эта сумма составила 30 млн рублей, а в 2022-м – около 50 млн.