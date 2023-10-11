На Алтае построят комплекс по производству индейки за 3,5 млрд рублей
Предприятие планирует выпускать 6,4 тысячи тонн мяса в год
11 октября 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: freepik.com
В Целинном районе Алтайского края начинается строительство масштабного комплекса по производству индейки общей стоимостью около 3,5 млрд рублей, пишет "Толк".
Ориентировочно предприятие заработает на полную мощность через два с половиной года и будет выпускать 6,4 тысячи тонн мяса в год.
Запускает комплекс компания "Индейка Алтая", входящая в структуру ГК "Вирт", которой владеет один из крупнейших аграриев края Павел Бейфорт.
Сейчас ближайшие к Алтайскому краю производители индейки находятся в Омской и Тюменской областях.
11:08:02 11-10-2023
Новость отличная. Побольше бы таких!
11:26:40 11-10-2023
и так тухлой охлажденной инди лайт все завалено жрать невозможно видимо опять отмыть порубить поиметь от государства
11:46:00 11-10-2023
Отлично!
11:52:34 11-10-2023
а индейка об этом знает!?
13:28:43 11-10-2023
Цена за 100 грамм?
14:28:50 11-10-2023
По производству, а не по выращиванию, то есть будут печатать на принтере, как ножки буша.