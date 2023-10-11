НОВОСТИЭкономика

На Алтае построят комплекс по производству индейки за 3,5 млрд рублей

Предприятие планирует выпускать 6,4 тысячи тонн мяса в год

11 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

В Целинном районе Алтайского края начинается строительство масштабного комплекса по производству индейки общей стоимостью около 3,5 млрд рублей, пишет "Толк".

Ориентировочно предприятие заработает на полную мощность через два с половиной года и будет выпускать 6,4 тысячи тонн мяса в год.

Запускает комплекс компания "Индейка Алтая", входящая в структуру ГК "Вирт", которой владеет один из крупнейших аграриев края Павел Бейфорт.

Сейчас ближайшие к Алтайскому краю производители индейки находятся в Омской и Тюменской областях.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИЭкономика
Алтайский край сельское хозяйство

Комментарии 6

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Гость

11:08:02 11-10-2023

Новость отличная. Побольше бы таких!

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гость

11:26:40 11-10-2023

и так тухлой охлажденной инди лайт все завалено жрать невозможно видимо опять отмыть порубить поиметь от государства

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Гость

11:46:00 11-10-2023

Отлично!

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Гость

11:52:34 11-10-2023

а индейка об этом знает!?

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гость

13:28:43 11-10-2023

Цена за 100 грамм?

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Гость

14:28:50 11-10-2023

По производству, а не по выращиванию, то есть будут печатать на принтере, как ножки буша.

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