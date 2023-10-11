На Алтае построят комплекс по производству индейки за 3,5 млрд рублей

Предприятие планирует выпускать 6,4 тысячи тонн мяса в год

11 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Целинном районе Алтайского края начинается строительство масштабного комплекса по производству индейки общей стоимостью около 3,5 млрд рублей, пишет "Толк".

Ориентировочно предприятие заработает на полную мощность через два с половиной года и будет выпускать 6,4 тысячи тонн мяса в год.

Запускает комплекс компания "Индейка Алтая", входящая в структуру ГК "Вирт", которой владеет один из крупнейших аграриев края Павел Бейфорт.

Сейчас ближайшие к Алтайскому краю производители индейки находятся в Омской и Тюменской областях.