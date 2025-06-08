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На Алтае пожарные спасли жеребенка, застрявшего в битуме

Сейчас с животным все хорошо, рассказали спасатели

08 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Республике Алтай в селе Онгудай пожарные спасли жеребенка, который застрял в битуме, сообщили в региональном МЧС.

Животное надежно увязло в липком плену – самостоятельно выбраться не получалось. Неравнодушные граждане вызвали спасателей.

"Сейчас бедолага уже жует травку, хорошо себя чувствует", – рассказали в МЧС.

Ранее в Барнауле сотрудники алтайского управления по делам ГОЧС и ПБ спасли мопса Гарика, который упал в отверстие рядом с заброшенным погребом.

Республика Алтай животные МЧС

Комментарии 4

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Элен без ребят

16:43:36 08-06-2025

хоть что то хорошее в новостях! спасибо неравнодушным людям и спасателям

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Гость

22:27:53 08-06-2025

Один вопрос: откуда такое количество битума появилось?

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Гость

14:05:57 09-06-2025

можно найти кто вылил и его отфигачить?

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Musik

14:09:28 09-06-2025

в семейке крудс 2 была такая фигня...

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