На Алтае пожарные спасли жеребенка, застрявшего в битуме
Сейчас с животным все хорошо, рассказали спасатели
08 июня 2025, 16:00, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
В Республике Алтай в селе Онгудай пожарные спасли жеребенка, который застрял в битуме, сообщили в региональном МЧС.
Животное надежно увязло в липком плену – самостоятельно выбраться не получалось. Неравнодушные граждане вызвали спасателей.
"Сейчас бедолага уже жует травку, хорошо себя чувствует", – рассказали в МЧС.
Ранее в Барнауле сотрудники алтайского управления по делам ГОЧС и ПБ спасли мопса Гарика, который упал в отверстие рядом с заброшенным погребом.
16:43:36 08-06-2025
хоть что то хорошее в новостях! спасибо неравнодушным людям и спасателям
22:27:53 08-06-2025
Один вопрос: откуда такое количество битума появилось?
14:05:57 09-06-2025
можно найти кто вылил и его отфигачить?
14:09:28 09-06-2025
в семейке крудс 2 была такая фигня...