На Алтае пожарные спасли жеребенка, застрявшего в битуме

Сейчас с животным все хорошо, рассказали спасатели

08 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Республике Алтай в селе Онгудай пожарные спасли жеребенка, который застрял в битуме, сообщили в региональном МЧС.

Животное надежно увязло в липком плену – самостоятельно выбраться не получалось. Неравнодушные граждане вызвали спасателей.

"Сейчас бедолага уже жует травку, хорошо себя чувствует", – рассказали в МЧС.

Ранее в Барнауле сотрудники алтайского управления по делам ГОЧС и ПБ спасли мопса Гарика, который упал в отверстие рядом с заброшенным погребом.