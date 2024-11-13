Алтайский пожарный, "как Маугли", залез на дерево и спас застрявшего на нем кота

Животное просидело на ветке четверо суток и жалобно звало на помощь

13 ноября 2024, 07:45, ИА Амител

Спасатель и хозяйка кота / Фото: МЧС Алтайского края

В Белокурихе спасатель достал застрявшего на дереве кота по кличке Симсон, сообщили в МЧС Алтайского края.

Питомец просидел на ветке четверо суток. При этом подобраться к нему с помощью техники не удалось, поскольку мешали постройки.

"Пришлось, как Маугли, на дерево лезть", – рассказал пожарный Дмитрий Мозгунов.

Спасение кота / Фото: МЧС Алтайского края

После этого спасатель снял кота и отдал женщине.

Она поблагодарила за помощь и призналась, что все эти дни не находила себе места: "Симсон жалобно звал на помощь, а я ничего сделать не могла".