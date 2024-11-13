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Алтайский пожарный, "как Маугли", залез на дерево и спас застрявшего на нем кота

Животное просидело на ветке четверо суток и жалобно звало на помощь

13 ноября 2024, 07:45, ИА Амител

Спасатель и хозяйка кота / Фото: МЧС Алтайского края
Спасатель и хозяйка кота / Фото: МЧС Алтайского края

В Белокурихе спасатель достал застрявшего на дереве кота по кличке Симсон, сообщили в МЧС Алтайского края.

Питомец просидел на ветке четверо суток. При этом подобраться к нему с помощью техники не удалось, поскольку мешали постройки.

"Пришлось, как Маугли, на дерево лезть", – рассказал пожарный Дмитрий Мозгунов.

Спасение кота / Фото: МЧС Алтайского края

После этого спасатель снял кота и отдал женщине.

Она поблагодарила за помощь и призналась, что все эти дни не находила себе места: "Симсон жалобно звал на помощь, а я ничего сделать не могла".

Хорошие новости Белокуриха животные

Комментарии 20

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Гость

07:48:23 13-11-2024

молодец!

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Гость

07:50:58 13-11-2024

а я ничего сделать не могла --- одна наверное живет

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Сергей

08:28:26 13-11-2024

А не проще было спилить дерево, чем так рисковать? 🤔😎🙀

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Гость

08:45:41 13-11-2024

Сергей (08:28:26 13-11-2024) А не проще было спилить дерево, чем так рисковать? 🤔😎🙀... По деревьям никогда не лазил?

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Сергей

08:58:30 13-11-2024

Гость (08:45:41 13-11-2024) По деревьям никогда не лазил?... Для вас жизнь этого кота дороже жизни человека? 😺😳

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Гость

09:14:43 13-11-2024

Сергей (08:58:30 13-11-2024) Для вас жизнь этого кота дороже жизни человека? 😺😳... Такого как вы - да.

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Сергей

10:06:15 13-11-2024

Гость (09:14:43 13-11-2024) Такого как вы - да.... А при чём здесь я, спасал кота пожарный, и значит вам плевать на жизнь этого человека, который мог сорваться с дерева и разбиться, ведь у него нет когтей , как у кота которого спас пожарный😺

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Гость

09:20:20 13-11-2024

Кто то хоть раз в жизни, видел дохлого кота на дереве?

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Гость

09:40:37 13-11-2024

Гость (09:20:20 13-11-2024) Кто то хоть раз в жизни, видел дохлого кота на дереве? ... нет конечно. он после смерти сваливается вниз

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Гость

09:45:35 13-11-2024

Гость (09:20:20 13-11-2024) Кто то хоть раз в жизни, видел дохлого кота на дереве? ... ты первый будешь

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Гость

10:58:53 13-11-2024

Гость (09:45:35 13-11-2024) ты первый будешь... Адрес, координаты дерева с дохлым котом давай.

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Гость

11:01:12 13-11-2024

Сам бы спустился, к бабке не ходи.

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Гость

11:10:11 13-11-2024

Кто то хоть раз в жизни, видел дохлого кота на дереве?---- 👍😊 какой то очень тупой питомец) одна из моих трех кошек тоже сидела долго на дереве около дома, как я ее ни звала, потом положила под дерево кусок колбасы и ушла - смотрю в окно она в тишине слезла, сьела и опять на дерево!)

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Гость

13:00:16 13-11-2024

Гость (11:10:11 13-11-2024) Кто то хоть раз в жизни, видел дохлого кота на дереве?---- �... Ваша кошка молодец, а кто то из кошек так пугается, что не слезет с этого дерева ни за какую колбасу, кошки так и умирают на дереве и падают с него уже мертвыми, если кто то не залезет на дерево и кошку не спустит. А потом внизу находят уже скелет упавшей кошки, как нашел я. Залезть на дерево гораздо проще, чем слезть с него. Это правило работает для всех живых существ, для кого деревья не место обитания. А для кошек деревья не место обитания.

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Сергей

13:10:03 13-11-2024

Гость (13:00:16 13-11-2024) Ваша кошка молодец, а кто то из кошек так пугается, что не с... Ну и сказочник😂😂😂🙀🙀🙀

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Гость

15:03:57 13-11-2024

Гость (13:00:16 13-11-2024) Ваша кошка молодец, а кто то из кошек так пугается, что не с... Исключено. Вы говорите про кошек, а думаете о себе. Все слазят.

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Гость

17:02:26 13-11-2024

Гость (15:03:57 13-11-2024) Исключено. Вы говорите про кошек, а думаете о себе. Все слаз... не слазят кошки сами, если напуганы, откуда вы этот миф взяли, кошки сидят неделями на деревьях или столбах, не могут спуститься, бояться. И примерзают к ветвям, если это зима, и умирают без воды, если это лето. Вон человек в Подмосковье по собственной инициативе по вызовам людей ездит кошек снимает сверху. Много случаев разных, и на несколько спустившихся кошек приходится одна трусиха, которая не может этого сделать.

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Гость

11:32:43 13-11-2024

так надо было напугать кота чтоб вниз спрыгнул
кирпичами кидать

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Сергей

18:16:03 13-11-2024

Гость (11:32:43 13-11-2024) так надо было напугать кота чтоб вниз спрыгнулкирпичами ... Кирпич может не долететь до кота, так как он забрался сильно высоко, тут надо что-то посерьёзнее 🏹🙀

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Гость

12:46:29 13-11-2024

Из брандспойта струёй сбить, не рисковать человеком, тем более с такой квалификацией! Кошки ещё нарожают в случае неудачи.

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