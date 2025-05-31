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В Барнауле спасли мопса, упавшего в погреб

Питомца вернули хозяйке целым и невредимым

31 мая 2025, 15:30, ИА Амител

Спасение мопса Гарика / Фото: УГОЧС и ПБ Алтайского края
Спасение мопса Гарика / Фото: УГОЧС и ПБ Алтайского края

В Барнауле сотрудники алтайского управления по делам ГОЧС и ПБ спасли мопса Гарика, который упал в отверстие рядом с заброшенным погребом. Как сообщили в ведомстве, вызов поступил от хозяйки питомца, которая его выгуливала. 

Инцидент случился на улице Попова.

"Спасатели применили свои навыки и опыт, чтобы в считанные минуты извлечь Гарика из затруднительного положения. К счастью, все прошло успешно, и он вернулся к своей хозяйке целым и невредимым", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Белокурихе пожарный залез на дерево и спас застрявшего на нем кота.

Барнаул животные

Комментарии 3

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Гость

22:05:47 31-05-2025

В погреб он упал!?...
От обжорства спасли?! я так понимаю...

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Гость

12:32:27 01-06-2025

Закопать надо было да и все.

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Гость

19:54:36 01-06-2025

а кто контролирует эти старые погреба?! если-бы человек упал, ребенок??

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