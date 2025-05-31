В Барнауле спасли мопса, упавшего в погреб
Питомца вернули хозяйке целым и невредимым
31 мая 2025, 15:30, ИА Амител
Спасение мопса Гарика / Фото: УГОЧС и ПБ Алтайского края
В Барнауле сотрудники алтайского управления по делам ГОЧС и ПБ спасли мопса Гарика, который упал в отверстие рядом с заброшенным погребом. Как сообщили в ведомстве, вызов поступил от хозяйки питомца, которая его выгуливала.
Инцидент случился на улице Попова.
"Спасатели применили свои навыки и опыт, чтобы в считанные минуты извлечь Гарика из затруднительного положения. К счастью, все прошло успешно, и он вернулся к своей хозяйке целым и невредимым", – рассказали в ведомстве.
Ранее в Белокурихе пожарный залез на дерево и спас застрявшего на нем кота.
22:05:47 31-05-2025
В погреб он упал!?...
От обжорства спасли?! я так понимаю...
12:32:27 01-06-2025
Закопать надо было да и все.
19:54:36 01-06-2025
а кто контролирует эти старые погреба?! если-бы человек упал, ребенок??