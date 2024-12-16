На Алтае пресекли массовую рубку елок в преддверии Нового года

Проведено уже более 250 рейдов

16 декабря 2024, 18:05, ИА Амител

Фото предоставлены Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае в канун Нового года не зафиксировано случаев массовых рубок хвойных деревьев. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

С начала ноября в крае ведется усиленная охрана хвойных лесов, направленная на предотвращение незаконной заготовки новогодних елок.

В 31-м лесничестве края работают 32 мобильные группы, в состав которых входят лесные инспекторы, сотрудники полиции и лесопользователи. Рейды охватывают места возможных рубок и дороги. В некоторых лесничествах с высоким риском организованы круглосуточные посты.

"Такие меры позволяют эффективно предотвращать незаконные вырубки в лесах региона. На сегодняшний день выявлен только один случай нелегальной заготовки", – отметил министр природных ресурсов и экологии края Андрей Стрелковский.

С начала патрулирования проведено более 250 рейдов. Охрана лесов продлится до конца декабря.

В Минприроды напомнили, что самостоятельная вырубка деревьев является нарушением закона и влечет уголовную ответственность с возможным штрафом до 500 тысяч рублей.

Жители края могут приобрести легальные елки на специальных базарах, где они продаются с документами от арендаторов лесных участков.