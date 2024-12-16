Где купить новогоднюю красавицу? Карта елочных базаров в Барнауле

Елки есть на любой вкус, цены на них в этом году стартуют от 1,5 тыс. рублей

16 декабря 2024, 10:42, ИА Амител

Елочный базар в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 15 декабря открылись елочные базары, работать они будут до 31-го числа – без обедов и выходных. Купить елку можно во всех районах города – всего работают 46 точек, сообщает пресс-служба мэрии.

Цена за одно деревце начинается от 1500 рублей, варьироваться стоимость будет в зависимости от высоты и пышности. Пишите в комментариях, сколько денег вы отдали за главный новогодний атрибут.

Ранее amic.ru рассказал, сколько стоила новогодняя красавица десять лет назад на барнаульских елочных базарах и как менялась цена эти годы. Оказалось, что в этом году за 1,5 тыс. рублей можно взять самый дешевый вариант, а в 2019-м за эти деньги можно было приобрести высокую и пушистую елочку.

Все официальные елочные базары Барнаула на нашей интерактивной карте

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