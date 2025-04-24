На Алтае произошло ДТП, в результате которого пострадали оба водителя и пассажир
Их госпитализировали
24 апреля 2025, 20:50, ИА Амител
На четвертом километре автодороги К-90 Славгород – Яровое столкнулись два автомобиля. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажир одной из машин.
По предварительным данным, 19-летний водитель, двигаясь со стороны Славгорода в направлении Ярового на автомобиле Mazda Capella, при совершении обгона выехал на встречку, где столкнулся с Audi A6, за рулем которого находился 42-летний мужчина.
"В результате ДТП оба водителя и пассажир – женщина Audi A6 с травмами различной степени тяжести госпитализированы", – рассказали в ведомстве.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее в селе Улаган Республики Алтай двое подростков на мотоцикле пострадали при столкновении с легковушкой.
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