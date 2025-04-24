На Алтае произошло ДТП, в результате которого пострадали оба водителя и пассажир

Их госпитализировали

24 апреля 2025, 20:50, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

На четвертом километре автодороги К-90 Славгород – Яровое столкнулись два автомобиля. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажир одной из машин.

По предварительным данным, 19-летний водитель, двигаясь со стороны Славгорода в направлении Ярового на автомобиле Mazda Capella, при совершении обгона выехал на встречку, где столкнулся с Audi A6, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

"В результате ДТП оба водителя и пассажир – женщина Audi A6 с травмами различной степени тяжести госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в селе Улаган Республики Алтай двое подростков на мотоцикле пострадали при столкновении с легковушкой.