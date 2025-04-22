В Барнауле в результате ДТП пострадали девушка и женщина

Их доставили в больницу

22 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

ДТП на Павловском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Павловском тракте, в районе дома № 156, произошло ДТП, в результате которого пострадали два пассажира.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, столкнулись два автомобиля: Toyota Avensis под управлением 40-летнего мужчины и автомобиля Mercedes-Benz, за рулем которого находился 26-летний водитель.

"В результате ДТП пассажиры автомобиля Toyota – женщина 1986 года рождения и девушка 2006 года рождения – получили телесные повреждения, доставлены в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

Ранее в Барнауле в результате столкновения "Волги" и "Мерседеса" пострадал трехлетний мальчик.