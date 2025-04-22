В Барнауле в результате ДТП пострадали девушка и женщина
Их доставили в больницу
22 апреля 2025, 18:00, ИА Амител
В Барнауле на Павловском тракте, в районе дома № 156, произошло ДТП, в результате которого пострадали два пассажира.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, столкнулись два автомобиля: Toyota Avensis под управлением 40-летнего мужчины и автомобиля Mercedes-Benz, за рулем которого находился 26-летний водитель.
"В результате ДТП пассажиры автомобиля Toyota – женщина 1986 года рождения и девушка 2006 года рождения – получили телесные повреждения, доставлены в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Полицейские проводят проверку по данному факту.
Ранее в Барнауле в результате столкновения "Волги" и "Мерседеса" пострадал трехлетний мальчик.
18:04:51 22-04-2025
Частенько этот мерс встречался по городу, одно слово вспоминается - исполнял
06:13:39 23-04-2025
А как определили кто из них девушка, а кто женщина? Опросили?