На Алтае проверяют "опасную" школу, до которой еще и тревожно добираться
Прокурор района лично встретится с жителями села и на месте оценит обстановку
27 ноября 2023, 12:51, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил незамедлительно провести проверку после обращения жителей села Горьковского Шипуновского района, сообщает ведомство.
Накануне жители села рассказали в соцсетях, что в школе имеются нарушения при организации образовательного процесса, а дорога, по которой проходит маршрут школьного автобуса, находится в ненадлежащем состоянии.
"Будет дана оценка безопасности дорожного движения, профилактики травматизма, соответствия дорожного полотна и разметки предъявляемым требованиям", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, прокурор района лично встретится с жителями села и на месте оценит обстановку.
Напомним, еще в октябре депутат Госдумы Александр Терентьев указал, что школа в селе Горьковском находится под угрозой закрытия.
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