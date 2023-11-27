На Алтае проверяют "опасную" школу, до которой еще и тревожно добираться

Прокурор района лично встретится с жителями села и на месте оценит обстановку

27 ноября 2023, 12:51, ИА Амител

Кадр из видео

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил незамедлительно провести проверку после обращения жителей села Горьковского Шипуновского района, сообщает ведомство.

Накануне жители села рассказали в соцсетях, что в школе имеются нарушения при организации образовательного процесса, а дорога, по которой проходит маршрут школьного автобуса, находится в ненадлежащем состоянии.

"Будет дана оценка безопасности дорожного движения, профилактики травматизма, соответствия дорожного полотна и разметки предъявляемым требованиям", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, прокурор района лично встретится с жителями села и на месте оценит обстановку.

Напомним, еще в октябре депутат Госдумы Александр Терентьев указал, что школа в селе Горьковском находится под угрозой закрытия.