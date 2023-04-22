На Алтае пройдут сильные ливни, способные нарушить жизнеобеспечение населения

Аналогичная погода ожидается ещё в 10 регионах РФ

22 апреля 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай и ещё 10 регионах из-за непогоды могут нарушиться энергоснабжение и транспортное сообщение на этой неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на ВНИИ ГОЧС.

В частности, прогнозируется ветер до 30 м/с и выпадение до 40 мм осадков.

Помимо Алтая, аналогичные погодные условия ожидаются в Камчатском и Краснодарском краях, Магаданской, Мурманской, Архангельской областях, Ненецком и Чукотском автономном округах, а также в Крыму, Коми и Адыгее.

Ранее начальник отдела по гидрометеообеспечению Гидрометцентра Алтайского края Людмила Сырых рассказала, когда в регион вернётся весна и потеплеет до +17 градусов.