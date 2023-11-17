На Алтае пьяный 18-летний водитель насмерть сбил школьника-самокатчика

У автомобилиста также не было водительских прав

17 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

Водитель иномарки насмерть сбил школьника вблизи села Иогач Турочакского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 15 ноября около 20:47. 18-летний местный житель ехал на Honda CR-V по мосту через Бию и наехал на 12-летнего жителя села Артыбаш, который двигался впереди на электросамокате.

От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда скорой.

В ходе разбирательства установили, что парень сел за руль иномарки пьяным не имея при этом водительских прав. Полицейские проводят проверку.

14 ноября в Барнауле водитель Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку. От полученных травм ребенок скончался, пенсионерка госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.