На Алтае пьяный 18-летний водитель насмерть сбил школьника-самокатчика
У автомобилиста также не было водительских прав
17 ноября 2023, 09:15, ИА Амител
Водитель иномарки насмерть сбил школьника вблизи села Иогач Турочакского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 15 ноября около 20:47. 18-летний местный житель ехал на Honda CR-V по мосту через Бию и наехал на 12-летнего жителя села Артыбаш, который двигался впереди на электросамокате.
От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда скорой.
В ходе разбирательства установили, что парень сел за руль иномарки пьяным не имея при этом водительских прав. Полицейские проводят проверку.
14 ноября в Барнауле водитель Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку. От полученных травм ребенок скончался, пенсионерка госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.
09:43:41 17-11-2023
Страна Мурлындия. А на телецком так там вообще, ни правил, ни ГАИшников.
12:12:25 17-11-2023
Сел пьяный за руль и сбил насмерть - отвечай по закону как за умышленное убийство, поскольку когда садишься пьяный за руль - должен понимать какие могут наступить последствия. Квалификация "смерть по неострожности" - это несправедливо.
19:19:05 17-11-2023
Гость (12:12:25 17-11-2023) Сел пьяный за руль и сбил насмерть - отвечай по закону как з... Увы, у нас только "несправедливо" и колония-поселение.