На Алтае пьяный 70-летний мотоциклист получил тяжелые травмы

Мужчина не справился с управлением

05 июня 2025, 15:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Усть-Канском районе Республики Алтай в результате опрокидывания мотоцикла пострадал 70-летний мужчина, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 4 июня около 11:45 в селе Усть-Кумир.

"70-летний местный житель за рулем мотоцикла Racer RC-150 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП сельчанин с тяжелыми травмами был госпитализирован в Усть-Канскую районную больницу", – рассказали в полиции.

Установили, что пенсионер сел за руль, не имея водительских прав и с признаками алкогольного опьянения. Полицейские проводят проверку.

3 июня житель Алтайского края устроил массовое ДТП в Горно-Алтайске.