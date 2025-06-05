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На Алтае пьяный 70-летний мотоциклист получил тяжелые травмы

Мужчина не справился с управлением

05 июня 2025, 15:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Усть-Канском районе Республики Алтай в результате опрокидывания мотоцикла пострадал 70-летний мужчина, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 4 июня около 11:45 в селе Усть-Кумир.

"70-летний местный житель за рулем мотоцикла Racer RC-150 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП сельчанин с тяжелыми травмами был госпитализирован в Усть-Канскую районную больницу", – рассказали в полиции.

Установили, что пенсионер сел за руль, не имея водительских прав и с признаками алкогольного опьянения. Полицейские проводят проверку.

3 июня житель Алтайского края устроил массовое ДТП в Горно-Алтайске.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

16:05:32 05-06-2025

Активное долголетие

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гость

16:12:38 05-06-2025

Гость (16:05:32 05-06-2025) Активное долголетие ... В 70 на моте красавчик еще б не пил)) 150 кубов между Минском и Восходом в стародавние времена

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Гость

16:14:14 05-06-2025

Он всегда так ездил, только сейчас не справился.

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гость

16:20:07 05-06-2025

Гость (16:14:14 05-06-2025) Он всегда так ездил, только сейчас не справился.... Может страшно трезвому ездить было, столько неадекватов за рулем.

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гость

17:37:39 05-06-2025

Мотоцикл?

По нонешным времена - велосипед с моторчиком. Любой пацан на самокате в лёгкую сделает его.
Но деда - молоток

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Гость

17:48:50 05-06-2025

Гонять бухим в почтенном возрасте на непонятном дришпаке-это моветон

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