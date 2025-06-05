На Алтае пьяный 70-летний мотоциклист получил тяжелые травмы
Мужчина не справился с управлением
05 июня 2025, 15:15, ИА Амител
В Усть-Канском районе Республики Алтай в результате опрокидывания мотоцикла пострадал 70-летний мужчина, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 4 июня около 11:45 в селе Усть-Кумир.
"70-летний местный житель за рулем мотоцикла Racer RC-150 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП сельчанин с тяжелыми травмами был госпитализирован в Усть-Канскую районную больницу", – рассказали в полиции.
Установили, что пенсионер сел за руль, не имея водительских прав и с признаками алкогольного опьянения. Полицейские проводят проверку.
3 июня житель Алтайского края устроил массовое ДТП в Горно-Алтайске.
16:05:32 05-06-2025
Активное долголетие
16:12:38 05-06-2025
Гость (16:05:32 05-06-2025) Активное долголетие ... В 70 на моте красавчик еще б не пил)) 150 кубов между Минском и Восходом в стародавние времена
16:14:14 05-06-2025
Он всегда так ездил, только сейчас не справился.
16:20:07 05-06-2025
Гость (16:14:14 05-06-2025) Он всегда так ездил, только сейчас не справился.... Может страшно трезвому ездить было, столько неадекватов за рулем.
17:37:39 05-06-2025
Мотоцикл?
По нонешным времена - велосипед с моторчиком. Любой пацан на самокате в лёгкую сделает его.
Но деда - молоток
17:48:50 05-06-2025
Гонять бухим в почтенном возрасте на непонятном дришпаке-это моветон