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На Алтае пьяный байкер без прав врезался в столб, погибла женщина

ДТП случилось ранним утром 20 июля

20 июля 2024, 15:58, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

Женщина погибла при опрокидывании мотоцикла в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 20 июля около 04:20. 31-летний местный житель ехал на мотоцикле Honda со стороны села Акташ в направлении Шебалино, но по пути не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 33-летняя местная жительница, пассажирка мотоцикла", – рассказали в МВД.

Выяснили, что у сельчанина нет водительских прав, мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а за руль он сел пьяным. Полиция проводит проверку.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 3

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Дима

16:49:38 20-07-2024

руки оторвать таким дебилам

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Марк

17:31:38 20-07-2024

Хонда... На ешаках ездить не научились...

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Гость

14:35:19 21-07-2024

Марк (17:31:38 20-07-2024) Хонда... На ешаках ездить не научились... ... Там ишаков нет, только козлы.

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