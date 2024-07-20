На Алтае пьяный байкер без прав врезался в столб, погибла женщина
ДТП случилось ранним утром 20 июля
20 июля 2024, 15:58, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Женщина погибла при опрокидывании мотоцикла в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 20 июля около 04:20. 31-летний местный житель ехал на мотоцикле Honda со стороны села Акташ в направлении Шебалино, но по пути не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 33-летняя местная жительница, пассажирка мотоцикла", – рассказали в МВД.
Выяснили, что у сельчанина нет водительских прав, мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а за руль он сел пьяным. Полиция проводит проверку.
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