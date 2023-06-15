На Алтае пьяный мужчина угнал машину, чтобы покатать подругу, но попал в ДТП

Полицейские возбудили уголовное дело

15 июня 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские раскрыли угон автомобиля в Зональном районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД региона.

С заявлением о хищении Toyota Corolla к правоохранителям обратился 40-летний местный житель. По его словам, накануне вечером он приехал в гости к знакомому, оставил машину около дома, а ключи занес в дом. Но так как он выпил, то транспортное средство оставил до завтра у дома, а сам ушел домой пешком.

"Как выяснили полицейские, его 39-летний знакомый, употребив еще спиртных напитков, решил взять свою подругу и прокатить ее на чужом автомобиле. Но проехав несколько километров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и совершил ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле полицейские задержали автоугонщика на Павловском тракте. Как выяснили стражи порядка, в четыре утра 31-летний горожанин гулял в Октябрьском районе и, увидев машину на парковке, решил угнать, чтобы доехать до дома.