Пьяный безработный угнал автомобиль у знакомого в Алтайском крае
Возбуждено уголовное дело
10 июня 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае пьяный мужчина угнал машину у знакомого.
Как сообщили в ГУ МВД региона, накануне вечером 34-летний ранее судимый безработный попросил приятеля подвезти до магазина. И пока тот совершал покупки, нетрезвый товарищ завел его ВАЗ-2104 и уехал в неизвестном направлении.
Полицейские задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело.
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