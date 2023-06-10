Пьяный безработный угнал автомобиль у знакомого в Алтайском крае

Возбуждено уголовное дело

10 июня 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пьяный мужчина угнал машину у знакомого.

Как сообщили в ГУ МВД региона, накануне вечером 34-летний ранее судимый безработный попросил приятеля подвезти до магазина. И пока тот совершал покупки, нетрезвый товарищ завел его ВАЗ-2104 и уехал в неизвестном направлении.

Полицейские задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело.